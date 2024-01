Atak srogiej zimy. IMGW wydał ostrzeżenia

Życie i styl Górale czekają na zbliżające się ferie. Czy są jeszcze wolne kwatery? Początek roku przyniósł ponowny atak zimy, który wiązał się z wydaniem wielu ostrzeżeń meteorologicznych dotyczących m.in. z intensywnych opadów śniegu oraz gołoledzi.

Pierwszy weekend stycznia wiązał się z trudnymi warunkami, a w wielu regionach temperatura spadła poniżej -10 st. C. Najchłodniej było na Suwalszczyźnie. To właśnie tam termometry wskazały -18,5 st. C. Odczuwalna temperatura była jednak znacznie niższa i wynosiła aż -27 st. C.

8 stycznia najchłodniej jest w Kętrzynie. O godzinie 10.00 odnotowano tam -19.2 st. C. Najwyższa temperatura w Polsce została zaobserwowana w Świnoujściu. Poranne dane wskazują jedynie -2,8 st. C. Jak podaje IMGW, wartości mogą jednak ulec zmianie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Obecnie żółty alert obowiązuje w północno-wschodniej Polsce i będzie ważny do 9 stycznia do godziny 8.00.

Prognoza pogody na tydzień od 8 do 14 stycznia

Jak podaje IMGW, w tym tygodniu (8-14 stycznia) zapowiada się mroźna pogoda, ale w wielu miejscach nie zabraknie przebłysków słońca. "Najzimniejsze będą noce z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę, kiedy to nad ranem, miejscami na wschodzie, temperatura obniży się do -23 st. C. " - czytamy w facebookowym poście.

We wtorek termometry wskażą od -11 st. C. w rejonach podgórskich do 2 st. C. nad morzem. Środa przyniesie temperatury w dzień od -7 do 2 st. C. Północno-wschodnia Polska musi się jednak liczyć z opadami śniegu oraz marznącego deszczu.

Od czwartku do niedzieli trzeba się spodziewać opadów śniegu w całym kraju. Słoneczna aura ustąpi umiarkowanemu i dużemu zachmurzeniu. "Temperatura w nocy od -16 st. C. w rejonach podgórskich Karpat do 1 st. C. na wybrzeżu; w dzień od -8 st. C. na południu do 4 st. C. na wybrzeżu" - podaje IMGW.

