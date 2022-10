Spis treści: 01 Ile wynosi podatek za psa 2022?

02 Czy podatek od psa jest obowiązkowy?

03 Podatek od psa 2023 - ile wyniesie?

04 Kto jest zwolniony z opłaty za psa?

05 Co grozi za niezarejestrowanie psa?

Z możliwością konieczności zapłaty podatku samorządowego, nazywanego ustawowo opłatą od posiadania psa, musi liczyć się każda osoba, która decyduje się na czworonożnego przyjaciela. O wprowadzeniu podobnej opłaty, a także jej wysokości, decyduje ostatecznie gmina.

Wysokość podatku od psa nie jest taka sama na terenie całego kraju. Kwotę każdorazowo ustala gmina. Polskie prawo wyznacza jednak górną granicę jego wysokości, która w 2022 roku wynosiła 135 złotych. Wkrótce to się jednak zmieni.

Zdjęcie Wysokość podatku od psa nie jest taka sama na terenie całego kraju / 123RF/PICSEL

Podatek od psa należy do opłat lokalnych, co znaczy, iż obowiązuje wyłącznie w tych miejscowościach, w których wprowadziła go rada gminy. Obecnie opłacają go między innymi właściciele psów w Szczecinie, Krakowie czy Włocławku. Władze stolicy Małopolski ustaliły wysokość podatku na 36 złotych. W Policach wynosi on 70 złotych, zaś w Rudzie Śląskiej i Sopocie - 72 złote.

Niektóre miejscowości odrzuciły podobny pomysł. Podatku od psa nie płaci się między innymi w Warszawie, Łodzi czy Wrocławiu.

Zdjęcie Kto musi płacić "podatek na psa"? / 123RF/PICSEL

Wysokość podatku od psa nie może przekraczać kwoty ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministra Finansów. Co więcej, stawkę maksymalną ustala się każdego roku. Wiadomo już, że w 2023 roku maksymalna kwota mocno wzrośnie.

W 2021 roku podatek od posiadania czworonoga wynosił 130,30 zł. W tym roku wzrósł do 135 zł, a w 2023 roku właścicielom znów przyjdzie zapłacić nieco więcej. Kwota za podatek od psa wzrosła niemal o 16 złotych i wyniesie 150,91 zł.

Kto jest zwolniony z opłaty za psa?

Zdjęcie Kto nie musi płacić podatku od psa? / 123RF/PICSEL

W gminie, która zdecydowała się na wprowadzenie podatku od psa. Nie wszyscy jednak muszą go opłacać. Ustawa ze stycznia 1991 roku zakłada szereg wyjątków. Wśród nich znajdują się:

członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,

osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności - z tytułu posiadania jednego psa,

osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - z tytułu posiadania psa asystującego,

osoby powyżej 65. roku życia prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,

podatnicy podatku rolnego od gospodarstw wolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Co grozi za niezarejestrowanie psa?

Jeśli w gminie obowiązuje podatek za posiadanie czworonoga, rejestracja psa w urzędzie jest obowiązkowa. Właściciel ma obowiązek zgłosić posiadanie psa do dwóch miesięcy od jego nabycia lub narodzin.

Karą za niepłacenie podatku w miastach i gminach, w których jest to obligatoryjne, jest wszczęcie postępowania podatkowego.

