„Zbiorniczku ratuj nas proszę”. Komentarze internautów poruszają

Kolos w Raciborzu wzbudza emocje. Polacy komentują to, co się tam dzieje

Zbiornik wodny Racibórz Dolny jest teraz bacznie obserwowany przez Polaków. Odgrywa on niezwykle ważną rolę w obecnie nawiedzającej Polskę powodzi. Internauci tak bardzo śledzą to, co dzieje się wokół zbiornika, że postanowili dzielić się komentarzami, które podnoszą morale wszystkich Polaków, zwłaszcza tych, których bezpieczeństwo zależy od działania Kolosa.