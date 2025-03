Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W nocy z czwartku na piątek przeważnie bezchmurnie, ale nad ranem lokalnie na północy i na obszarach podgórskich Sudetów możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

I jak wynika z prognozy przygotowanej przez specjalistów IMGW - temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -2 st. C do 2 st. C, cieplej miejscami na południu, zachodzie oraz nad samym morzem, do 4 st. C, 5 st. C, natomiast w dolinach podgórskich lokalnie spadek temperatury do -5 st. C.

W piątek na niebie dużo słońca i przyjemna temperatura. Termometry wskażą od 14 st. C na północy do 19 "kresek" na południu. Chłodniej tylko nad morzem i rejonach podgórskich - od 9 st. C do 13 st. C.

W sobotę nadal pogodnie, z wiosennymi temperaturami. Na północy Polski od 13-14 st. C, a najcieplej będzie na południu - ok. 18 st. C. Niedziela i poniedziałek to kontynuacja wysokiej temperatury, która wyniesie nawet 20 st. Cna południu, ale nocą zdecydowanie spadnie, bowiem termometry wskażą od -1 st. C do 4 st. C.

Spadek temperatury oraz opady deszczu i śniegu - taka pogoda czeka nas od połowy przyszłego tygodnia Wojciech Strozyk/REPORTER East News

Od wtorku czeka nas załamanie pogody?

Niestety od wtorku zaczniemy odczuwać zmianę w pogodzie. Prognozowane jest duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C do 8 st. C, a na południowym wschodzie ok. 16 st. C.

W środę i czwartek zrobi się chłodniej. Utrzyma się duże zachmurzenie, w dodatku prognozowane są opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i sam śnieg. "Temperatura powietrza w nocy miejscami, głównie w północnej połowie kraju, spadnie poniżej 0 st. C, nawet do -3 st. C. W środę maksymalnie od ok. 2 st. C na północy do 13 st. C na południu, a w czwartek do zaledwie ok. 6 st. C na wschodzie i w centrum" - wskazuje IMGW.

