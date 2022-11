Komu należy się spadek po zmarłym małżonku? Żona nie może liczyć na całość!

Życie i styl

Dołącz do nas:

Dziedziczenie ustawowe to jedyna forma dziedziczenia, która obowiązuje po śmierci współmałżonka, jeżeli nie pozostawił on po sobie testamentu. Tematem warto zainteresować się jeszcze za życia męża lub żony. Tym bardziej, że zgodnie z prawem spadek przypada nie tylko nam, ale również dzieciom zmarłego czy nawet... nielubianej teściowej. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach cały majątek może trafić do wdowy.

Zdjęcie Spadek po mężu z testamentem i bez niego to dwie odrębne kwestie. Jaka część majątku przypadnie żonie? / 123RF/PICSEL