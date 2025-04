Rewolucja przy stoliku śniadaniowym

Miniaturowe pojemniczki z mlekiem i indywidualnie pakowane porcje cukru to codzienność w wielu hotelach i kawiarniach. Dla gości to wygoda i higiena, dla środowiska - kolejna porcja niepotrzebnych odpadów. UE postanowiła z tym skończyć. Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego zakłada, że od 2030 roku takie jednorazowe opakowania zostaną wycofane z obrotu w branży HoReCa (czyli hotelach, restauracjach i cateringach).

W praktyce oznacza to, że zamiast małych kubeczków ze śmietanką czyjednorazowych cukrów, goście będą korzystać z mleka nalewanego z dzbanków i cukierniczek z porcjowaną zawartością. Właściciele lokali będą musieli dostosować swoje praktyki, rezygnując z opakowań, które zaledwie po kilku sekundach użytkowania trafiają do kosza.

Dlaczego Unia wprowadza te zmiany?

Jak podkreślają unijni urzędnicy, celem nowego rozporządzenia jest ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych. W samej UE co roku produkuje się ich ponad 190 kg na mieszkańca, a prognozy przewidują dalszy wzrost. Plastikowe opakowania jednorazowe stanowią istotną część tego problemu. Ograniczenie ich stosowania to krok w stronę bardziej zrównoważonej gospodarki i odpowiedzialnego podejścia do surowców.

To nie jest wojna z wygodą, ale walka o przyszłość naszej planety

Jednorazowe opakowania plastikowe na kawę, mleko i cukier mają zostać całkowicie wycofane 123RF/PICSEL

Co jeszcze obejmuje nowe rozporządzenie?

To nie koniec zmian. Oprócz zakazu używania jednorazowych opakowań na cukier i mleko, nowe przepisy mają również objąć inne produkty, takie jak plastikowe tacki na żywność serwowaną w lokalach czy opakowania na kosmetyki w hotelach (czyli popularne miniaturowe szampony i żele pod prysznic).

Ponadto, państwa członkowskie będą zobowiązane do wprowadzenia systemów kaucji za butelki i puszki - tak, by do 2029 roku osiągnąć poziom 90% recyklingu dla opakowań po napojach.

Restauratorzy ostrożni, konsumenci podzieleni

Branża gastronomiczna podchodzi do zmian z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony pojawia się troska o koszty i logistykę, z drugiej - coraz więcej właścicieli lokali dostrzega potencjał w ekologicznych rozwiązaniach.

To będzie wymagało przestawienia myślenia, ale idziemy w dobrą stronę. Już teraz staramy się ograniczać plastik, więc dla nas to naturalny krok

Konsumenci również są podzieleni. Dla jednych rezygnacja z jednorazowych porcji to ukłon w stronę planety, dla innych - zagrożenie dla higieny i wygody. Jednak rosnąca świadomość ekologiczna może pomóc w łagodnym przyjęciu nowych regulacji.

Nowe przepisy to kolejny etap w dążeniu UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Choć zmiany będą odczuwalne w codziennym życiu - zwłaszcza podczas hotelowych śniadań czy kawy na mieście - mogą przyczynić się do realnej poprawy stanu środowiska.

