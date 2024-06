Co jeśli nie zapłacę abonamentu? Kontrolerzy znów ruszają w Polskę

Kontrole domów i mieszkań, mające na celu weryfikację opłat abonamentu RTV, od dłuższego czasu są obiektem żywych dyskusji wśród Polaków, zaś same opłaty budzą w rodakach sporo emocji. Poczta Polska od lat ściga bowiem osoby, które uchylają się od podobnego obowiązku, nakładając na nieposłusznych srogie kary .

Tylko w 2023 roku, kiedy o kontrolach opłat za odbiorniki telewizyjne i radiowe znów zrobiło się głośno, skarbówka odzyskała ponad 22 mln złotych niezapłaconych rachunków - donosi Business Insider. W tym roku kontrolerzy Poczty Polskiej znów przystępują do działania. Po raz kolejny ruszą w teren, by kolejno zapukać do drzwi Polaków.