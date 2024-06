Jeśli zgubisz kartę Moja Biedronka, znalazca może przejąć dostęp do twojego konta. Wówczas, jeśli ktoś zacznie z niej korzystać, stracisz jednorazowe, przypisane do niej zniżki . Kiedy więc karta zniknie z zasięgu twojego wzroku, działaj od razu.

Jeśli zgubisz kartę Moja Biedronka, wciąż możesz korzystać z jej elektronicznej wersji - tej dostępnej w biedronkowej aplikacji. Aplikacja Biedronka wyświetla bowiem kod do zeskanowania przy kasie, będąc też powiązaną z numerem telefonu. To właśnie przy pomocy aplikacji możesz zablokować dostęp do karty Moja Biedronka, zupełnie ją dezaktywując. Jak to zrobić?