Korfu jest najbardziej relaksującym miastem na świecie

Biorąc pod uwagę takie czynniki, jak zanieczyszczenie hałasem, zanieczyszczenie powietrza, ilość terenów zielonych, ciekawych restauracji, Radical Storage przygotowało zestawienie najbardziej relaksujących miast idealnych na krótki wypad, tzw. city break. I tak na szczycie zestawienia najbardziej bezstresowych miast znalazła się stolica wyspy Korfu. Jest to miejsce, które wręcz zmusza do tego, żeby nieco zwolnić bieg, delektować się niesamowitą kuchnią i ze spokojem podziwiać niezwykłą architekturę miasta, która nieco odbiega od typowo greckiej zabudowy.

Drugie miejsce w zestawieniu zajęło miasto Funchal na Maderze. Niski poziom hałasu i zanieczyszczenia powietrza, wspaniała pogoda - występuje tu jedynie 80 dni deszczowych rocznie,a także konkurencyjne ceny, jeśli chodzi o jedzenie poza domem, sprawiają, że miasto zajęło wysoką drugą pozycję. Nie bez znaczenia jest również fakt, że Madera to wyspa wiecznej wiosny, co zapewnia idealne warunki do błogiego relaksu i cieszenia sią malowniczą przyrodą a ta, jak wiadomo, najskuteczniej łagodzi stresy.

W pierwszej piątce zestawienia najbardziej relaksujących miast uplasowały się ponadto Zadar, Dubrownik i Salzburg.

Osoby o skołatanych nerwach, które poszukują oazy spokoju, powinny natomiast unikać Londynu. Ten znalazł się na drugim końcu zestawienia, zyskując miano najmniej bezstresowego miasta. Na tej liście są też Moskwa, Stambuł, Rzym i Nowy Jork.

