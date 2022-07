Kościelne maniery. Czego nie robić w czasie mszy, jak ubrać się do kościoła?

Msza święta to pamiątka męczeńskiej śmierci Jezusa na krzyżu, w jej trakcie jesteśmy światkami codziennego cudu eucharystycznego, rzeczywistego przeistoczenia chleba i wina w ciało i krew. Dla każdego wierzącego i praktykującego katolika powinna być to więc poważna i godna najwyższego szacunku sprawa. Nasz ubiór i zachowanie są takiego szacunku wizualnym przejawem.



Tych ubrań nie wkładaj do kościoła

Kompletując garderobę przed niedzielną wyprawą do kościoła, powinniśmy unikać kusych spódniczek, głębokich dekoltów, nie odsłaniać brzucha. Panowie również powinni zapomnieć o zakładaniu krótkich spodni na mszę. Tradycyjnie przyjmuje się, że sukienki i spódnice powinny zakrywać kolana gdy usiądziemy.

"Wczujmy się w księży i służbę liturgiczną - przecież fakt, iż założyli oni sutanny czy alby, nie oznacza, że przestali być mężczyznami. Odsłonięte kolana przyciągają niestety ich wzrok, więc fakt, że zmuszamy ich do walki z "uciekającymi oczami" zamiast na służbie ołtarza, jest naszym przewinieniem" - przypomina portal Polonia Christiana.



Zdjęcie Obcisłe ubranie to zły wybór do kościoła / 123RF/PICSEL

Koszulki z krótkim rękawem, nawet w gorące dni, także nie licują z powagą sytuacji. Podobnie jest z kwestią obcisłych ubrań - męskich jak i żeńskich. Rurki, opięte sukienki, koszule trzymające się w tej samej mierze na guziku, co i dobrej woli, nie są dobrze widziane wśród wiernych. Materiały prześwitujące także również pozostają w sprzeczności z powagą domu Bożego.



Nigdy też nie eksponujmy bielizny. Czy to świadomie, czy przez przypadek. Dlatego też raczej wystrzegajmy się spodni typu biodrówki, gdyż w pozycji klęczącej mogą ujawnić reszcie wiernych szczegóły naszej anatomii, które powinny pozostać tajemnicą.

Co do obuwia najlepiej, jeśli panowie sięgną na półkę po garniturowe półbuty. Klapki i sandały nie są to typy butów, które wypada zakładać.



Czego nie wolno robić w czasie mszy?

Nasze zachowanie w czasie liturgii świętej również musi licować z powagą tego wydarzenia. Szacunek okazujemy nie tylko Bogu, czy kapłanowi, ale i innym współuczestnikom obrzędu.

Dlatego też starajmy się zawsze punktualnie dotrzeć do kościoła, zanim rozpocznie się msza. Przechodząc przed tabernakulum, należy przyklęknąć. W kościele nie wypada także zakładać nogi na nogę. Lepiej przyjąć postawę wyrażającą większe skupienie na modlitwie.



Zdjęcie W czasie mszy każdy wierny powinien zachowywać się godnie / 123RF/PICSEL

Wiele osób zapomina, że przed czytaniem Ewangelii nie czynimy znaku krzyża, ale kreślimy kciukiem trzy małe krzyżyki na czole, ustach i piersi.



Podczas konsekracji najświętszego testamentu tylko osoby chore mogą siedzieć. Inni wierni powinni uklęknąć, a jeśli nie mogą, to niech pozostaną w pozycji stojącej. Osoby z nieodpuszczonym grzechem ciężkim nie mogą przystępować do komunii świętej.



