Potrzeby kota, o których mogłeś nie wiedzieć. Mruczki lubią mieć kontrolę

Koty są z natury zwierzętami terytorialnymi, które lubią mieć pełną kontrolę nad swoim otoczeniem. To nie tylko kwestia ciekawości, ale także ewolucyjny instynkt przetrwania, który każe im monitorować wszystko, co dzieje się w ich terytorium. Zamknięte drzwi uniemożliwiają im spełnienie tej potrzeby, co może prowadzić do frustracji, a nawet agresji wobec tych barier.

Syndrom FOMO u kotów? Ekspertka wyjaśnia dlaczego koty nie lubią zamkniętych drzwi

Potrzeba kontroli to niejedyny powód, dla którego koty z taką determinacją próbują dostać się do zamkniętych pomieszczeń.

Doktor Karen Sueda, certyfikowana behawiorystka, porównała to zachowanie do ludzkiego syndromu FOMO (fear of missing out) - lęku przed przegapieniem czegoś ważnego.

Po części wynika to z tego, że koty są ciekawskie i obawiają się przegapienia czegoś naprawdę wyjątkowego wyjaśniła w rozmowie z portalem LiveScience doktor Karen Sueda.

Następnie dodała, że koty, nie wiedząc, co znajduje się za zamkniętymi drzwiami, mogą odczuwać niepokój i potrzebę natychmiastowego zaspokojenia swojej ciekawości.

Z tego powodu, gdy zamkniemy przed kotem drzwi do jakiegoś pomieszczenia, np. sypialni, w której wcześniej przebywał lub spał, będzie się on starał za wszelką cenę dostać do środka.

Zamykanie drzwi przed kotem - czy to dobry pomysł?

Aby zmniejszyć stres u swojego pupila, właściciele powinni zadbać o spójność w codziennych działaniach związanych z dostępem do różnych pomieszczeń. Koty nie lubią zmian, więc jeśli nie chcemy, by miały dostęp do konkretnego pokoju, najlepiej zablokować go na stałe, zamiast robić to tylko okazjonalnie.

Taka konsekwencja pomoże kotom lepiej zrozumieć i zaakceptować zamknięte drzwi, co może znacząco zmniejszyć ich niepokój.

