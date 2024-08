Wygodnie rozkłada się na kolanach, czekając na porcję pieszczot. Wkrótce jednak płynnie przechodzi od wyrażającego radość mruczenia, do gryzienia i innych oznak niezadowolenia. A wtedy właściciel z niepokojem spogląda na swojego mruczka, zastanawiając się co skłoniło go do podobnego ataku. Dlaczego koty gryzą i drapią, niekiedy robiąc to zupełnie bez powodu? Oto przyczyny.

Dlaczego kot się łasi, a potem gryzie? Eksperci zdradzają

Koty, w przeciwieństwie do psów, nie przepadają za długotrwającymi, jednostajnymi pieszczotami. Co więcej, ich ciało bywa wyjątkowo wrażliwe na głaskanie - do tego stopnia, że zwierzak może odczuwać fizyczny ból, kiedy pieszczota trwa zbyt długo. Kiedy więc zaczyna atak, być może nie ma na myśli niczego złego - chce jedynie zakomunikować, że nie czuje się komfortowo.

Nie każde ugryzienie musi być jednak oznaką niezadowolenia. Niekiedy kot stara się w ten sposób dać do zrozumienia swojemu właścicielowi, że pragnie nieco bardziej aktywnej zabawy. Podobne zachowanie może być też wyuczonymi już nawykami - bo jeśli dotąd bawiłeś się z kotem ręką lub stopą, wręcz zachęcając go do wyostrzenia ząbków, nie dziw się, że wciąż będzie skory do podobnych rozrywek - przestrzega Anna Sobotka, kocia behawiorystka, prowadząca instagramowe konto kotoczorty.

Co ważne, koty mają znacznie wyższy próg odczuwania bólu. To co dla nas bolesne, dla nich pozostaje często wyłącznie zabawą. Nie ucz więc małego kociaka "agresywnych" zabaw, a nie będzie kontynuował podobnych przyzwyczajeń, gdy będzie starszy.

Dlaczego mój kot mnie atakuje i gryzie? Szanuj jego granice

Nie należy jednak zupełnie rezygnować z zabaw z kotem. To będzie bowiem dla zwierzaka jednoznaczne z brakiem możliwości polowania, a co za tym idzie, realizacji naturalnych instynktów. To może prowadzić do agresji - kot postanowi więc "upolować" twoje ręce lub stopy, zatapiając w nich swoje zęby - po to, by rozładować frustrację.

Nie pomoże też krzyczenie czy celowe straszenie kota. Warto również szanować jego granice - nie przytulając na siłę czy całując. To może bowiem wystraszyć kota, zachęcając go do ataku. Może też zniszczyć więź ze zwierzakiem.

Czy kot gryzie z miłości? Być może wyraża tak... uczucie

Kocia behawiorystka, dr Karen Becker, zachęca, by zwrócić uwagę na zachowanie kota - przyglądając się temu, jak wyglądają jego ataki. Jeśli ugryzienia przypominają raczej lekkie uszczypnięcia, to zupełnie normalny sposób, w jaki zwierzak komunikuje swoją... miłość. W kocim świecie to bowiem powszechny sygnał uczucia.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne