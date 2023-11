Spis treści: 01 Czym są wibrysy u kota?

02 Dlaczego kotu wypadają wąsy?

03 Kot traci wibrysy — kiedy jest to powód do niepokoju?

04 Wypadanie wąsów u kota — przyczyny

Czym są wibrysy u kota?

Zdecydowanie nie należy uznawać ich za zwyczajne owłosienie, dodające kotom uroku. Choć najbardziej w oczy rzucają się długie wąsy zlokalizowane na kocich policzkach, wibrysy znajdują się w obrębie całego pyszczka. Jakie jest ich znaczenie?

Nazywane są również włosami czuciowymi. Wibrysy osadzone są głębiej od zwykłej sierści i są w pełni unerwione. Dzięki temu służą kotom do badania okolicy. Umożliwiają oszacowanie odległości czy wysokości, bezkolizyjne poruszanie się oraz znajdowanie i analizę wielkości czy kształtu obiektów zlokalizowanych blisko zwierzaka.

Koty to dalekowidze, dlatego wibrysy służą do nadrabiania braków w ocenie najbliższego otoczenia. Wąsy u kota jako podstawowe narzędzie sensoryczne to klucz do jego ruchu, polowania, reagowania na potencjalne zagrożenia, ale i zabawy. Służą także do sygnalizowania nastroju zwierzaka.

Zdjęcie Kocie wąsy pełnią ważną rolę / 123RF/PICSEL

Dlaczego kotu wypadają wąsy?

Jest to zjawisko całkowicie naturalne. Wibrysy "zużywają się", czego konsekwencją jest ich wypadanie. W miejsce utraconych włosów czuciowych wyrastają nowe. Nie dzieje się to masowo, dlatego opiekunowie zwierząt domowych nie zawsze są w stanie zauważyć tę zmianę. Czy wypadanie wąsów jest dla kota bolesne? Cebulki są już na tyle osłabione, że mruczek nie odczuwa żadnego dyskomfortu, tracąc pojedyncze wibrysy.

Kot traci wibrysy — kiedy jest to powód do niepokoju?

Kiedy zaczniesz zauważać, że mruczek traci kilka czy nawet kilkanaście wibrysów w ciągu tygodnia, to jednoznaczny sygnał, że czas na wizytę u specjalisty. Może się bowiem okazać, że organizm twojego podopiecznego jest zaatakowany przez choroby, których leczenie musi odbyć się pod okiem lekarza.

Wypadanie wąsów u kota — przyczyny

Odpowiednie badania i diagnozę należy zostawić lekarzowi. Trzeba jednak uświadomić sobie, dlaczego niezwłoczna reakcja jest konieczna w tym przypadku. Nasza opieszałość może mieć bowiem fatalne skutki dla samopoczucia i zdrowia mruczka. Dlaczego kotu wypadają wąsy?

Zdjęcie Nie ignoruj kocich sygnałów / 123RF/PICSEL

Może być to kwestia braku witamin i innych składników odżywczych. Dlatego dużą wagę należy przywiązywać do karmienia kota i dostarczania między innymi białka. Bazowanie wyłącznie na suchych karmach nie będzie wystarczające w prawidłowym żywieniu zwierzaka.

Wypadanie wibrysów u kota może być objawem kociego trądziku. W chorobie dochodzi do zapalenia mieszków włosowych, pojawiają się świąd, zaczerwienienie i obrzęki. To z kolei sprawia kotu spory ból, więc im szybsza reakcja właściciela, tym lepiej. Obserwuj dokładnie pyszczek. Pierwszym symptomem mogą być czarne plamki.

Grzybica u kota to choroba bardzo zaraźliwa. Jeśli kotu wypadają wąsy, a do tego zauważasz łysienie w innych miejscach, które zdaje się sukcesywnie rozszerzać, nie zwlekaj. Możliwe, że twój kot boryka się z infekcją już długo, choć początkowo mogła nie dawać żadnych objawów.

Utrata wibrysów bywa spowodowana zaburzeniami hormonalnymi i chorobami immunologicznymi. Do ich zdiagnozowania niezbędne są specjalistyczne badania.

