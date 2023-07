Spis treści: 01 Pozycje kociego ogona. Zwróć szczególną uwagę na jedną z nich

02 Machanie ogonem u kota

03 Podniesiony, wyprostowany ogon

04 Ogon wygięty w łuk nad grzbietem

05 Ogon przylegający ściśle do ciała

06 Ogon owinięty wokół ciała

07 Kocia mowa ciała. Co chce ci przekazać twój mruczek?

Ogon u kota pełni kilka zasadniczych funkcji, które są istotne dla jego codziennego zachowania i komunikacji. Jedną z nich jest balans. Koci ogon pozwala utrzymywać równowagę, stanąć na czterech łapach, nawet w przypadku skoków z wysokości i ratuje od przewrotu w przypadku codziennych kocich akrobacji. Inną, ale podobnie ważną funkcją kociego ogona jest komunikacja - koty wyrażają dzięki niemu swoje emocje oraz potrzeby. Co więc oznaczają poszczególne ruchy kociego ogona?

Zobacz również: Dlaczego kot sika poza kuwetą? To może oznaczać chorobę

Reklama

Pozycje kociego ogona. Zwróć szczególną uwagę na jedną z nich

Kocie ogony można nazwać "plastycznymi". Mruczki mogą nimi poruszać na wielu płaszczyznach i dzięki temu można rozróżnić wiele pozycji, które oznaczają konkretne emocje i stany psychiczne, a nawet stan zdrowia naszego mruczącego czworonoga:

Machanie ogonem u kota

Machanie ogonem u kota znacznie różni się w interpretacji od machania ogonem u psa. Podczas gdy merdanie ogonem u psa oznacza najczęściej radość, u kotów interpretować je możemy jako wewnętrzny konflikt. Kot wtedy ma w sobie sprzeczne emocje np. strach i zaciekawienie. Mruczek wtedy z jednej strony chciałby uciec ze strachu, a z drugiej jest mocno zaciekawiony. Szybkie i energiczne machanie oznacza jednak gniew i gotowość do walki.

Podniesiony, wyprostowany ogon

Zdjęcie Kot z wysoko podniesionym ogonem / Getty Images

Kot, którego ogon znajduje się w tej pozycji, jest zadowolony, przyjaźnie nastawiony. To jeden z elementów kociego przywitania. Kiedy kot podchodzi do nas z tak podniesionym ogonem, a następnie oplata go wokół naszych nóg, wita się z nami i pokazuje swoją uległość.

Ogon wygięty w łuk nad grzbietem

Jeśli sierść kota jest nastroszona, a ogon wyprostowany i wygięty w łuk nad grzbietem, oznacza to, że zwierzę czuje się zagrożone i gotowe do obrony. To sygnał, że kot jest w pozycji agresywnej, ale broniącej się, i może zaatakować, jeśli zostanie sprowokowany. Temu zachowaniu może towarzyszyć syczenie, głośne miauczenie lub prychanie, co ma na celu odstraszenie potencjalnego przeciwnika

Ogon przylegający ściśle do ciała

Tego kociego sygnału lepiej nie bagatelizować - występuje gdy zwierzę doświadcza bólu. Jeśli widzimy, że kot wygina grzbiet w łuk, napina mięśnie, opuszcza głowę i chowa łapy pod tułowiem, można przypuszczać, że bardzo cierpi. W takiej sytuacji konieczne jest natychmiastowe zabranie kota do weterynarza w celu diagnozy i leczenia.

Zobacz również: Pozycja spania kota świadczy o jego emocjach. Oto, co chce ci przekazać

Ogon owinięty wokół ciała

Koty często owijają swoje ogony wokół ciała, kiedy siedzą lub leżą. Jeżeli mięśnie zwierzaka nie są napięte, a wyraz pyszczka nie wyraża strachu ani zdenerwowania, oznacza to, że zwierzę jest spokojne i zrelaksowane. Niemniej jednak, owinięcie ogona wokół ciała może także wyrażać negatywne emocje, takie jak strach.

Skulona postawa wskazuje, że kot stara się sprawiać wrażenie mniejszego. Może przyciągać uszy i szeroko otwierać oczy. Jeśli zauważysz podobne zachowanie u swojego kota, zachowaj ostrożność. Najlepiej pozostawić go w spokoju. Jeśli kot jest bardzo przestraszony, może zaatakować.

Kocia mowa ciała. Co chce ci przekazać twój mruczek?

Kocia mowa ciała pozwala nam lepiej zrozumieć emocje, potrzeby i stan zdrowia kotów. Dzięki niej możemy odpowiednio reagować na ich sygnały, lepiej się z nimi komunikować, unikać potencjalnych konfliktów oraz zapewnić im odpowiednią opiekę i wsparcie.

Poznanie kocich zachowań pozwala na budowanie silniejszych więzi z kotem i stwarza możliwość zapewnienia im pełniejszego i szczęśliwszego życia w naszym otoczeniu. Koty to wrażliwe zwierzęta i często wysyłają nam sygnały, by poinformować o swoim samopoczuciu, których lepiej nie bagatelizować.

Zobacz również: Jak obliczyć wiek kota?