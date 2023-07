Spis treści: 01 Czy pozycja spania kota jest istotna?

02 Kot śpiący na sfinksa lub bochenek chleba

03 Kot podczas snu zwija się w kłębek

04 Spanie na plecach to oznaka zaufania

05 Pozycja supermana może świadczyć o tym, że pupilowi jest za gorąco

Czy pozycja spania kota jest istotna?

Pozycja, w jakiej nasz pupil decyduje się spać, może dać nam wskazówki na temat jego komfortu oraz samopoczucia. Wpływają na nią trzy kluczowe czynniki:

poczucie bezpieczeństwa,

temperatura otoczenia,

zmęczenie oraz długość snu.

Zwracanie uwagi na pozycję spania kota jest bardzo istotne, ponieważ dostarcza nam informacji na temat ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia, a także jego poczucia bezpieczeństwa. Możemy wyróżnić kilka najpopularniejszych pozycji snu.

Kot śpiący na sfinksa lub bochenek chleba

To pozycja, która wielu internautom kojarzy się raczej z bochenkiem chleba aniżeli majestatycznym mitycznym stworzeniem. Perfekcjonizm futrzaków, które potrafią starannie skryć swoje łapki oraz ogon pod ciałem przybierając geometryczną formę świeżo wypieczonego bochenka, sprawia, że wyglądają przeuroczo. Ta pozornie wyluzowana poza jest tak naprawdę oznaką gotowości do ucieczki. Nawet jeśli kot mruży oczy, jego ciało pozostaje w stanie gotowości. Koty w takiej pozycji najczęściej ucinają sobie krótkie drzemki.

Zdjęcie Kot najczęściej ucinają dobie drzemkę w takiej pozycji / 123RF/PICSEL

Kot podczas snu zwija się w kłębek

Zwijanie się w kłębek to najczęstsza pozycja spania kotów. Polega ona na zwinięciu ciała, tak aby tylne łapy wraz z podwiniętym ogonem były skierowane lub dotykały głowy kota. Obserwując naszego pupila śpiącego w tej pozycji, niekiedy zauważymy ruchy gałek ocznych, drgania mięśni czy też pomrukiwanie. To oznaka, że kot śpi głęboko. Taka pozycja świadczy o tym, że kot czuje się bezpiecznie i może pozwolić sobie na długi i głęboki sen.

Zdjęcie Kot zwijając się w kłębek, przygotowuje się do długiego i głębokiego snu / 123RF/PICSEL

Spanie na plecach to oznaka zaufania

Jeśli widzimy, że nasz kot śpi na plecach, odsłaniając tym samym swój brzuch, który jest najbardziej wrażliwą częścią jego ciała, możemy być pewni, że nasz kot jest zrelaksowany i czuje się bezpiecznie. W takiej pozycji zwierzę jest bezbronne. To wspaniała oznaka zaufania, jakie okazuje nam nasz pupil. Koty śpią również w ten sposób w ciepłe dni. Odsłanianie brzucha, na którym kot ma najmniej futra, pozwala mu na szybszą utratę ciepła i tym samym ochłodzenie organizmu.

Zdjęcie Kot śpiący na plecach i pokazujący swój brzuch, czuje się bezpiecznie / 123RF/PICSEL

Pozycja supermana może świadczyć o tym, że pupilowi jest za gorąco

Kot śpiący brzuchem w dół z przednimi łapkami wyciągniętymi do przodu oraz tylnymi do tyłu jest zrelaksowany i komunikuje swoim ciałem, że czuje się bezpiecznie. Taka pozycja daje nam najczęściej do zrozumienia, że naszemu pupilowi jest ciepło i próbuje się on w ten sposób ochłodzić, kładąc brzuch na zimnej podłodze.