Różnorodność wśród kocich ras jest ogromna. Różni je nie tylko uroda, ale i charakter, a także rozmiar. Niektórzy kociarze cenią sobie bardzo koty dużych rozmiarów. Jeśli zaliczasz się właśnie do tej grupy, z pewnością z przyjemnością poznasz te duże rasy kotów.



Największe rasy kotów - ashera

To rasa stworzona przez skrzyżowanie serwala, azjatyckiego kota bengalskiego i kota domowego. Mogą mierzyć nawet 120 cm długości - licząc od nosa, do wyciągniętych tylnych łapek. To rasa, która nie uczula alergików uczulonych na kocią sierść. Chroni ją patent, co przekłada się również na zawrotną cenę - za małą asherę zapłacimy nawet 135 tys. dolarów!



Największe rasy kotów - maine coon

Zdjęcie Maine coon pilnuje sąsiedztwa / 123RF/PICSEL

O wiele bardziej popularne są te, zwane "domowymi olbrzymami", sporych rozmiarów koty rasy maine coon. Średnio ważą około 10 kg, a wizualnej wielkości dodaje im puszyste futro i włochaty ogon. Ponadto koty tej rasy obdarzone są odrobinę "psią duszą" - bardzo lubią się przytulać, chodzą za swoim opiekunem, same wskakują nam na kolana i do łóżka.



Zdjęcie Maine Coon to naprawdę spora dawka kociej miłości / 123RF/PICSEL





Największe rasy kotów - savannah

Zdjęcie Koty rasy savannach mogą osiągać wagę nawet 20 kg / 123RF/PICSEL

Koty tej rasy mogą ważyć nawet 20 kg, choć ich średnia waga waha się pomiędzy 16 kg, a 18 kg. Rasa ta powstała jako krzyżówka kota domowego z serwalem, czyli dzikim kotem afrykańskim. Savannah charakteryzuje wysoki wzrost, duże uszy i bardzo długie nogi, które pozwalają im skakać nawet na wysokość 2,5 metra.

