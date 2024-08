Kryteria kwalifikacyjne do renty wdowiej w 2025 roku. Ile musi trwać małżeństwo?

Nowe świadczenie, zwane rentą wdowią, zyskało oficjalną akceptację prezydenta, co oznacza, że od 1 lipca 2025 r. zacznie trafiać do uprawnionych seniorów. Renta wdowia to nowa forma wsparcia, która pozwala łączyć własną emeryturę z częścią świadczenia po zmarłym małżonku. Choć nowe przepisy budzą nadzieje na poprawę sytuacji materialnej wielu owdowiałych osób, to jednocześnie pojawia się wiele pytań dotyczących warunków jej przyznawania.