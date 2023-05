Krzysztof Jackowski przekazuje niepokojące wieści. "Tworzy się nowa siła"

Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. Od lat 90. pomagał policji w rozwiązywaniu spraw kryminalnych. Niegdyś specjalizował się w poszukiwaniach osób zaginionych. Obecnie jasnowidz skupia się na przepowiadaniu przyszłości. Na swoim kanale na platformie YouTube regularnie organizuje transmisje na żywo, podczas których dzieli wizjami się ze swoimi widzami. Niestety zwykle nie napawają one optymizmem. Krzysztof Jackowski przeczuwa, że już niedługo wydarzy się coś bardzo ważnego, co przełoży się na układ sił na świecie.

Nadchodzi poważny kryzys. "Krach jest oczywistą oczywistością"

Według jasnowidza wszystko rozpocznie się od krachu w Stanach Zjednoczonych. Będzie się mówiło o pięciu lub sześciu bankach, jednak Jackowski nie sprecyzował nic więcej na ten temat. Jasnowidz przypuszcza, że Stanom Zjednoczonym może grozić bankructwo. Niestety kryzys ten będzie poważny i dotknie również Europę, a także Polskę. Według niego możemy stracić nasze oszczędności.

Krach, który się stanie, będzie krachem beznadziejnym twierdzi.

Sytuacja na świecie coraz bardziej się komplikuje. Czy czeka nas wojna o dominację?

Jak stwierdził Jackowski:

Od II wojny światowej nie było tak bardzo skomplikowanej sytuacji, jaka jest teraz, ponieważ pewne państwa, mówię o Azji, wyciągnęły rękę po możliwość dominacji lub współdominacji na świecie.

Jasnowidz twierdzi, że Stany Zjednoczone, stoją w obliczu poważnego kryzysu, ponieważ są mocno zadłużone, podobnie jak Europa czy też Polska. To właśnie ten kryzys przyniesie początek zmian sił na świecie.

W obecnej walce o dominację na świecie, takim kryzysem będzie można zagotować nowe problemy na świecie, a przy okazji zmienić całkowicie kurs tego, co się teraz dzieje. [...] Tworzy się nowa siła, która ma pieniądze i która chce dominacji.

Jackowski wskazuje też, kto w owej walce będzie na wygranej pozycji. Wspomina, że Stany Zjednoczone mają "problemy z własnym pieniądzem". Jednocześnie porównał je do Chin, które takowych problemów nie mają.

Następnie dodał, że "Ameryka nie ma za dużego wyboru". Według niego Chiny już od pandemii mają chęć na przejęcie dominacji na świecie.

Jackowski twierdzi, że "konfrontacja będzie najgorszą rzeczą"

Wizja Krzysztofa Jackowskiego dotyczyła walki dwóch sił. Jasnowidz zobaczył jednak, że:

W całej tej walce dwóch sił być może nie do końca chodzi o nasze osobiste i jednostkowe interesy. Ani jedna, ani druga siła wcale nie musi chcieć dobra dla nas.

Jackowski nie pozostawia złudzeń. Wspomniany przez niego krach może być próbą zmiany sił na świecie. Nie stwierdził on dokładnie jaką formę to przybierze, ale zapewnia, że: