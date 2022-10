Ks. Roman Kneblewski już kilka razy podpadł administratorom Twittera, którzy zawieszali jego konto z powodu wulgarnych lub mocno kontrowersyjnych wpisów. Były proboszcz jednej z bydgoskich parafii nie poddał się jednak i po raz kolejny zaskoczył, a część obserwatorów rozjuszył wręcz mocnym postem.

Zobacz również: Skandaliczny incydent w kościele w Zabrzu. Ludzie uciekali z mszy

Ksiądz krytykuje damską modę! W sieci znowu burza

Ks. Kneblewski tym razem postanowił wziąć pod lupę styl współczesnych kobiet i porównał modowe trendy z lat 50. z tymi współczesnymi.

Reklama

Kontrowersyjny duchowny opublikował dwa zdjęcia. Na pierwszym widać eleganckie kobiety w sukienkach w stylu pin up, a z opisu wynika, że zdjęcie pochodzi z lat 50., kiedy to faktycznie modny był taki krój. Na drugim widzimy natomiast nastolatki ubrane w podziurawione dżinsy z przetarciami.

Panie i panowie! Jak się wam zdaje? Czy to wymaga komentarza?

- napisał pod postem ksiądz, kierując pytanie do obserwatorów.

Ci natychmiast zareagowali, dzieląc się na dwie grupy. Jedni bronią współczesnej mody, przyznając, że trendy się zmieniają i nie ma w tym nic dziwnego, drudzy trzymają stronę księdza, krytykując modowe "dziadostwo".

- "Wtedy klasa, dziś dziadostwo", "Oba style są fajne, wszystko zależy od okoliczności", "Tak, teraz jest o wiele lepiej. Nie zapraszam do dyskusji", "Taka moda, co w tym dziwnego?", "Dawniej w takie potargane szaty byli ubrani żebracy proszący o wsparcie pod kościołami" - to tylko część komentarzy, które pojawiły się pod postem.

A jakie jest wasze zdanie? I czy faktycznie duchowni powinni komentować styl ubierania kobiet?

Zobacz również:

Śmierć zero waste. Ekologiczny pochówek czy herezja?