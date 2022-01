"Ksiądz z Osiedla", czyli pracujący w jednej z parafii w Warszawie ksiądz Rafał Główczyński, ostatnim filmikiem zaskoczył internautów. Opowiedział w nim bowiem o tegorocznej kolędzie. Wyjawił, ilu parafian zaprosiło go do swoich domów i ile pieniędzy dano mu w kopertach. Filmik zrobił w sieci furorę.

Ksiądz zdradza, ile zebrał podczas kolędy

Ksiądz Rafał Główczyński już na wstępie niedawno dodanego filmiku otwarcie przyznaje, że postanowił go nagrać, by obalić pewne mity i nieporozumienia związane z kolędą oraz przekazywanymi przez parafian kopertami i pieniędzmi.

Ksiądz należący do zgromadzenia zakonnego księży salwatorianów wyjaśnił, iż w tym roku, w związku z pandemią, kolęda odbywa się na zaproszenie parafian. W związku z tym odwiedzin jest zdecydowanie mniej, niż w poprzednich latach.

"Ksiądz z Osiedla" zdradził, że jednego dnia odwiedził pięć rodzin. Na nagraniu postanowił pokazać, ile pieniędzy otrzymał w kopertach.

Koperta "po kolędzie". Ile pieniędzy wypada wręczyć księdzu?





Ksiądz otworzył koperty z kolędy. Na co przeznaczy pieniądze?

Na opublikowanym nagraniu ksiądz zdradził, ile pieniędzy otrzymał od parafian. W dwóch było po 50 zł, a w trzech po 100 zł. Łącznie daje to sumę 400 zł. "Oczywiście to nie zawsze są takie same kwoty. Czasami ktoś daje mniej, jakoś 30 czy 10 zł, czasami nic. Zdarzają się oczywiście też takie sytuacje, że ktoś daje więcej" - tłumaczył "Ksiądz z Osiedla".

Na co zostają przeznaczone pieniądze zebrane podczas kolędy? Ksiądz Główczyński podkreślił, iż zebrane pieniądze oddaje proboszczowi, który następnie zlicza je i podczas ogłoszeń przekazuje ostateczną kwotę parafianom wraz z informacją, na co kwota zostanie przeznaczona.

"Spora część z tych pieniędzy idzie na diecezję, w sensie - przekazuje się to do kurii. Spora część idzie na parafię - fundusz remontowy czy pokrywanie jakichś opłat. Generalnie w wielu parafiach chyba te miesięczne przychody się nie bilansują. Są momenty, kiedy jest ich więcej, ale są też takie, kiedy jest ich mniej i są też różne opłaty w ciągu roku. Teraz każda parafia cierpi bardzo mocno z powodu wzrastających cen za gaz i całego ogrzewania, podobnie zresztą jak wszystkie rodziny i biznesy w Polsce" - stwierdził ks. Główczyński.

Czytaj również: Czy trzeba przyjmować księdza po kolędzie?

Ile pieniędzy z kopert ksiądz dostaje po kolędzie?

Pewną kwotę dostają również sami duchowni. "Nie są to mega wielkie kwoty. Ja na przykład za pieniądze z kolędy kupiłem sobie nowy rower. Nie jakiś mega wypasiony, trochę nawet musiałem dołożyć, ale na rower mi wystarczyło" - dodał.

Na koniec postanowił obalić mity dotyczące kolędy w Polsce. "Ale jakieś takie legendy, że ksiądz jest w stanie sobie kupić dwa samochody (...), to przynajmniej tam, gdzie ja byłem, to absolutnie nie było to możliwe" - wyjaśnił.

