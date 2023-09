Księżna Kate wbiła szpilkę Meghan Markle? Wystarczy spojrzeć na te zdjęcia

Oprac.: Karolina Iwaniuk Życie i styl

Księżna Kate uchodzi w Wielkiej Brytanii za ikonę stylu i wiele kobiet inspiruje się tym, co ma na sobie żona księcia Williama. Ostatnio zachwyciła ona na spotkaniu z członkami charytatywnej organizacji Streets of Growth, prezentując się w doskonale skrojonym garniturze, który nosiła z niezwykłą lekkością i odrobiną nonszalancji. Niektórzy dopatrzyli się w tej stylizacji nawiązania do tego, co niedawno nosiła... Meghan Markle.

Zdjęcie Od księżnej Kate trudno było oderwać wzrok / WPA Pool / Getty Images