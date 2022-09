Ktoś pokazał ci ten znak? Nie lekceważ tego! To dyskretne wołanie o pomoc

Życie i styl

Dołącz do nas:

Przemoc domowa wciąż jest niezwykle powszechnym zjawiskiem. Statystyki w tym obszarze wręcz przerażają. Ofiary, zastraszone i pozostawione z problemem same sobie, często boją się poprosić o pomoc. Niejednokrotnie nie wiedzą nawet, jak mogłyby to zrobić. Dlatego też, z myślą o ratowaniu życia, powstał międzynarodowy znak „Pomóż mi”. Jak go rozpoznać?

Zdjęcie Przemoc domowa wciąż jest niezwykle powszechnym zjawiskiem / 123RF/PICSEL