Zagadki - od starożytności do dziś

Wszyscy lubimy się sprawdzać. Stąd popularność nie tylko sportowych konkurencji, ale również quizów, krzyżówek, sudoku i zagadek na logiczne myślenie. Historia tych ostatnich sięga co najmniej starożytności (choć śmiało można założyć, że zabawa w podchwytliwe pytania, towarzyszy człowiekowi od momentu, w którym opanował on zdolność mowy i opowiadania historii), a do najsłynniejszych antycznych łamigłówek należą te, zadawane przez mitologicznego Sfinksa.

Uskrzydlony potwór płci żeńskiej strzegł dostępu do Teb, a tym którzy chcieli przekroczyć bramę miasta, zadawał pytanie, którego nauczył się od muz: "Co to za zwierzę, które rano chodzi na czterech nogach, w południe na dwóch, a wieczorem na trzech?".

Reklama

Odpowiedź brzmiała oczywiście "człowiek", który w dzieciństwie raczkuje, w młodości i dorosłym wieku chodzi na dwóch nogach, a w jesieni życia podpiera się laską.

Zobacz również: Zagadka na logiczne myślenie. Z tą łamigłówką będziesz mieć problem

Trudna zagadka na inteligencję. Większość podaje złą odpowiedź

Dziś mamy dla was zadanie nieco bardziej współczesne, o matematycznym zabarwieniu. Operować będziemy na bardzo małych liczbach, jednak kluczem do sukcesu nie są algebraiczne kompetencje lecz umiejętność logicznego myślenia.

Zagadka brzmi: "Kij i piłka kosztują razem złoty dziesięć. Kij jest droższy od piłki o złotówkę. Ile kosztuje piłka?"

Znacie? Być może. Zagadka pojawiła się bowiem w serialu "Ślepnąc od świateł" (scen. Krzysztof Skonieczny i Jakub Żulczyk, na podstawie powieści Jakuba Żulczyka o tym samym tytule), który cieszył się rekordową oglądalnością.

Wideo youtube

Bliźniaczo podobna zagadka pojawiła się również w teleturnieju "Milionerzy", a właściwa odpowiedź na nią była warta 125 tys. złotych. Uczestnik odpowiedział poprawnie.

Zobacz również: Do którego państwa należy krowa? 99% osób popełnia błąd

Rozwiązanie zagadki

Czas więc na rozwiązanie zagadki. Prawidłowa odpowiedź na pytanie brzmi pięć groszy.

Kij kosztowałby wtedy 1 zł 5 groszy, a po zsumowaniu ceny obu przedmiotów otrzymujemy podaną w treści zagadki kwotę 1 zł 10 groszy.

Policzmy:

1zł 5 gr + 5gr = 1 zł 10 gr

1 zł 5 gr - 5 gr = 1 zł.

Zobacz również: Szybki test na spostrzegawczość

Choć to proste obliczenia, większość pytanych dając się zwieść pozornej oczywistości zadania podaje odpowiedź 10 groszy.

Ty również podałeś błędną odpowiedź? Nie martw się. Jak podaje "Rzeczpospolita" tego rodzaju zagadka była zadawana również grupie badawczej amerykańskich studentów (choć oczywiście w wersji z dolarami i centami). Połowa żaków uczęszczających na najbardziej elitarne amerykańskie uniwersytety, takie jak MIT czy Princeton podawała błędną odpowiedź. Wśród adeptów mniej prestiżowych placówek odsetek błędów wynosił ponad 80 proc.