Podchwytliwa łamigłówka. Mało osób wie, jak odpowiedzieć na to pytanie

Jeśli chcesz poprawić swoją umiejętność logicznego myślenia, to regularnie podejmuj się rozwiązywania łamigłówek. Dodatkowo staraj się wybierać różne zagadki i o odmiennym poziomie trudności. Możesz próbować także rozwiązywać zadania w grupie, co dwie głowy to nie jedna. Oto jedno z naszych podchwytliwych pytań. Pamiętaj o czytaniu ze zrozumieniem. Na rozwiązanie zadania masz tylko 7 sekund. Gotowy? Start?

Gdzie czwartek jest przed środą?

Poprawne rozwiązanie

Udało ci się poprawnie odpowiedzieć na nasze pytanie? Oznacza to, że logiczne myślenie jest twoją mocną stroną. Jeśli jednak nie wiesz, jak się zabrać za łamigłówkę, to nic się nie stało. Praktyka czyni mistrza. Oto prawidłowe rozwiązanie:

W słowniku.

