Spis treści: 01 Układ stóp

02 Trzymanie dystansu

03 Unikanie kontaktu wzrokowego

04 Nieruchome trzymanie głowy podczas rozmowy

05 Komplementy z podtekstem

06 Krótkie i zamknięte odpowiedzi

07 Zimny ton głosu

08 Chłodna głowa

09 Ghosting

10 Unikanie wspólnej aktywności

Układ stóp

Jednym z subtelnych sygnałów, które mogą wskazywać na niechęć drugiej osoby, jest to, jak stawiają swoje stopy. Kiedy ktoś nie czuje do kogoś sympatii, może się to objawiać poprzez skierowanie czubków butów w innym kierunku. Gdy dwie osoby siedzą naprzeciw lub obok siebie, odwracanie stóp może wymagać nienaturalnej pozycji całych nóg. Szczególnie wtedy możemy snuć podejrzenia, że ktoś nie pała do swojego rozmówcy sympatią.

Działa to też w drugą stronę - kiedy towarzysz kieruje palce stóp w twoim kierunku nawet kiedy jest to dość niewygodne, możesz zakładać, że to nieświadomy sygnał sympatii prosto z podświadomości.

Trzymanie dystansu

Inny, dość łatwy do zaobserwowania sygnał, który może świadczyć o niechęci drugiej osoby to bardzo staranne utrzymywanie fizycznego dystansu. Jeśli ktoś siada z dala od ciebie, a w trakcie rozmowy - we dwójkę lub w grupie - cały czas pilnuje, żeby zachować odległość, może to świadczyć o jego niechęci lub nawet poczuciu zagrożenia. Dokładny dystans jest tu umowny - można założyć, że podejrzane jest utrzymywanie 1-1,5 m przez cały czas. Na pewno będzie to więcej, niż odległość wyciągniętej ręki.

Trzeba jednak pamiętać, że zachowanie dystansu może mieć różne przyczyny i nie zawsze musi być bezpośrednio związane z niechęcią. Czasami wynika to z indywidualnych preferencji przestrzennych (proksemika), norm kulturowych czy charakteru, poczucia komfortu i bezpieczeństwa danej osoby.

Unikanie kontaktu wzrokowego

Unikanie kontaktu wzrokowego jest jednym z wyraźnych sygnałów, które mogą wskazywać na niechęć drugiej osoby wobec ciebie. Gdy ktoś nie czuje sympatii, może celowo unikać nawiązania takiego kontaktu, po kilku minutach przebywania w jednym pomieszczeniu trudno nie zwrócić na to uwagi.

Jak przy każdym punkcie na tej liście, istotny jest kontekst - nie możesz wykluczyć, że ktoś ma na przykład głowę zaprzątniętą problemami osobistymi, albo miał wcześniej nieprzyjemną rozmowę i wciąż czuje się zawstydzony. Przyczyna może być jeszcze bardziej trywialna, może po prostu ustawiłeś się tak, że rozmówcę raziło słońce, gdy próbował na ciebie patrzeć.

Nieruchome trzymanie głowy podczas rozmowy

Oczywistym sygnałem braku zainteresowania jest odwracanie wzroku, a nawet całego ciała przed interlokutora. O niechęci może jednak świadczyć bardziej subtelny znak, a mianowicie sztywna sylwetka i nieruchoma głowa w trakcie konwersacji.

Szczególnie kiedy opowiadasz coś ciekawego, możesz oczekiwać, że osoby nastawione do ciebie pozytywnie z zaciekawieniem przechylą głowę, albo będą reagowały, kiwając lub przecząco kręcąc szyją. Jeśli ktoś mimo obiektywnie interesującego tematu pozostaje nienaturalnie nieruchomy - możesz dopatrywać się w tym niechęci lub poczucia zagrożenia u tej osoby.

Komplementy z podtekstem

Sygnały, że ktoś nas nie lubi, nie muszą być wcale niewerbalne. Czasami ktoś sprawia wrażenie zainteresowanego i aktywnie uczestniczy w rozmowie, jednak po treści jego wypowiedzi można wnioskować o skrywanej niechęci. Dobrym przykładem jest szczególny przypadek komplementu, który w rzeczywistości jest bardziej wyrzutem lub drwiną.

Przykładem może być np. uwaga typu: "Świetna kolacja. Nie wiem, jak Ty to robisz, że potrafisz ugotować coś w tej starej kuchni." Jeżeli ktoś darzy cię sympatią i chce powiedzieć coś miłego, z pewnością powstrzyma się od drugiej części tego wilczego komplementu.

Krótkie i zamknięte odpowiedzi

Jednym z jasnych sygnałów wskazujących na brak sympatii drugiej osoby jest udzielanie krótkich i zamkniętych odpowiedzi na zadawane pytania. Gdy ktoś nie jest zainteresowany rozmową lub nie czuje do nas przychylności, może wykazywać minimalne zaangażowanie w dialog poprzez udzielanie zwięzłych odpowiedzi, które nie prowadzą do dalszej dyskusji.

Na przykład, gdy zadajesz pytanie, a druga osoba odpowiada jednym słowem lub używa prostego "tak", lub "nie", można przypuszczać, że nie jest zainteresowana rozmową. Tego rodzaju odpowiedzi są zazwyczaj oznaką niechęci, braku zaangażowania lub niechęci do nawiązania głębszej interakcji. Łatwo też zauważyć, po czyjej stronie leży inicjatywa rozmowy. Jeżeli ktoś w ogóle nie zadaje ci pytań - to też świadczy o braku zainteresowania, a prawdopodobnie także sympatii.

Zimny ton głosu

Jednym z wyraźnych sygnałów wskazujących na brak sympatii drugiej osoby jest utrzymanie chłodnego, formalnego tonu głosu. Gdy ktoś nie darzy nas sympatią lub nie jest zainteresowany nawiązaniem bliższej relacji, może używać różnych nacechowanych wyrazów, czy mówić w nienaturalnym dla siebie tembrze. Bardzo często sam styl wypowiedzi jest sztucznie formalny, a zdania długie i nacechowane ostrożnością.

Chłodna głowa

Ludzie bardzo często starają się skrywać negatywne emocje i starać się zachowywać naturalnie, a także uczestniczyć w rozmowach. To, co mówią, także może odsłonić ich prawdziwe uczucia, a właściwie ich brak. Jeżeli prowadzisz z kimś luźną rozmowę, a druga strona nieustannie stara się zachowywać pełną racjonalność i unika jakiegokolwiek okazywania emocji to znak, że coś może być na rzeczy.

Jeśli ktoś nas nie lubi, ale nie chce tego okazać, podświadomie będzie hamował się przed rozmawianiem o emocjach lub okazywaniu ich w ogóle. Wszystko będzie starał się analizować na zimno, jak najszczelniej zasłaniając się autorytetami, teoriami czy prawdopodobieństwem.

Ghosting

Ghosting to termin używany do opisania sytuacji, gdy ktoś nagle urywa kontakt z drugą osobą, bez żadnego wyjaśnienia lub ostrzeżenia. Jest to zachowanie, które może świadczyć o braku zainteresowania, niechęci lub unikaniu dalszego kontaktu. Osoba, która stosuje ghosting, przestaje odpowiadać na wiadomości, unika spotkań i nie daje żadnych sygnałów, że nie jest zainteresowana kontynuowaniem relacji.

Termin jest dość nowy i zwykle odnosi się do relacji na poziomie "cyfrowym". Dobrym przykładem jest odpowiadanie na wiadomości na komunikatorach społecznościowych. Z ghostingiem mamy do czynienia wtedy, kiedy ktoś nie odpisuje, mimo że ikonka aktywności świeci się na zielono, a czasami nawet mimo wyświetlenia naszej wiadomości.

Unikanie wspólnej aktywności

Na koniec, bardziej oczywisty sygnał, którego jednak nie może zabraknąć na liście oznak, które dają powód do podejrzewania kogoś o brak sympatii.

Gdy ktoś nie czuje sympatii, może się starać unikać sytuacji, gdzie musi spędzać czas i działać razem z tobą. Może to objawiać się poprzez unikanie zaproszeń na wydarzenia lub spotkania, w których moglibyście uczestniczyć razem. Osoba ta może próbować znaleźć wymówki lub powody, aby uniknąć angażowania się w działania, które wymagają współpracy i wspólnego wysiłku: w życiu sąsiedzkim, w grupie znajomych, czy w miejscu pracy.

