Na jednej z grup na Facebooku, zaniepokojona mama postanowiła poszukać odpowiedzi na nurtujące ją pytanie - czym są latające owady, które podczas spaceru w lesie wplątują się do włosów? Po wpisu dołączyła zdjęcie jednego z ośmiu dziwnych insektów, które zaatakowały jej córkę.

Przed chwilą wróciłyśmy z córką do domu i we włosach miała takich osiem, czy ktoś mi może powiedzieć, czy to jakaś odmiana kleszcza? Dodatkowe dziecko było psikane środkiem na komary, a mimo tego coś ją obeszło. relacjonowała kobieta na Facebooku

To nie kleszcz, ale ugryzienie ma nieprzyjemne konsekwencje

Internautów bardzo szybko zainteresował post kobiety, szybko zaczęli odpisywać zaniepokojonej mamie. Spośród komentarzy możemy dowiedzieć się, że tym nietypowymi owadami buszującymi w polskich lasach są strzyżaki jeleni, nazywane też "latającymi kleszczami". Użytkownicy Facebooka skarżyli się też, że w przeszłości mieli z nimi do czynienia, a spotkania te przynosiły nieprzyjemne konsekwencje.

Reklama

Czytaj też: Zaskakujące znalezisko w polskich lesie. Lasy Państwowe publikują zdjęcie

Jestem za każdym razem pogryziona strasznie. Swędzi i boli cały miesiąc. Nienawidzę tych owadów. Trzymaj się.

To jest strzyżak. Bardzo irytujący, bo wchodzi we włosy i na kark i ciężko go się pozbyć. (...) Może ukąsić człowieka (mi się jeszcze nie zdarzyło), co może wywołać reakcje alergiczną. (...) U niektórych osób może wystąpić wtórna reakcja alergiczna w postaci rumieniowych zmian skóry. Ogólnie dużo mniej groźny od kleszcza, a irytujący". pisali internauci

Strzyżak jeleni - jak wygląda?

Strzyżaki jeleni (znane też jako strzyżaki sarnie, łowiki czy wszy jelenia) to owady, które wyglądem przypominają kleszcze ze skrzydłami. Te małe, mające około 5-6 mm owady są uskrzydlone, a ich brązowe spłaszczone ciało z odnóżami, zakończone jest pazurkami czepnymi. Ich chitynowy pancerzyk jest bardzo twardy, dlatego też trudno jest je zgnieść. Gdy "latające kleszcze" znajdą swojego żywiciela, tracą skrzydła i przyczepiają się mocno do skóry, przez co trudno jest je usunąć.

Instagram Post Rozwiń

Czy strzyżak jeleni jest groźny?

Zdjęcie Strzyżak sarni, zwany potocznie kleszczem ze skrzydłami, pojawia się, gdy na zewnątrz zaczyna robić się ciepło / 123RF/PICSEL

Strzyżaki jeleni to owady, które atakują ludzi całymi chmarami, przez co trudno się od nich opędzić. Najbardziej aktywne są w okresie od czerwca do września.

Jak podaje serwis Zdrowie.interia.pl: "Strzyżaka niełatwo usunąć z ciała. Owad ten, niestety, może przedostać się także do nosa, uszu i pod powieki". Typowe dla ataku strzyżaka to ból i swędzenie skóry, które pojawiają się dopiero kolejnego dnia - wtedy to w miejscu ukąszenia powstaje mała grudka. Co ciekawe, może ona być widoczna od dwóch, trzech tygodni do nawet roku! Bywa też, że po ukąszeniu przez strzyżaka następują reakcje alergiczne, skutkujące rumieniem skóry.

"Latające kleszcze" są nosicielami bakterii Bartonella schoenbuchensis, która wywołuje te nieprzyjemne reakcje skóry. Dotychczasowe ustalenia mówią jednak, że w odróżnieniu od zwykłych kleszczy, strzyżaki nie wywołują anaplazmozy czy boreliozy.

Czytaj także: Strzyżak sarni - "latający kleszcz", na którego nie ma sposobu

Instagram Post Rozwiń

A jak się chronić przed strzyżakiem jelenim?

Aby uchronić się przed ukąszeniem strzyżaków, na spacery po lesie należy przede wszystkim zakładać jasne ubrania, które nie będą zwracały uwagi tych owadów.

Dobrze jest także ubierać stroje, które zakrywają całe ciało - spodnie, koszule czy bluzki oraz wysokie buty.

Długie włosy powinny być natomiast spięte, dzięki czemu "latające kleszcze" nie będą mogły się w nie wplątać.

Czytaj także: Składają jaja, które potem zjadamy. Tak pozbędziesz się intruzów

***