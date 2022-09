Zaskakujące znalezisko w polskim lesie. Lasy Państwowe publikują zdjęcie

Spis treści: 01 Leśnicy pokazali zdjęcia. Zaskakujące znalezisko w polskim lesie

Leśnicy pokazali zdjęcia. Zaskakujące znalezisko w polskim lesie

Leśnicy po raz kolejny podzielili się w sieci informacją o niezwykłym znalezisku w polskim lesie. Tym razem przedstawiciele Lasów Państwowych ogłosili:

"Potwierdzone - w polskim lesie przyłapano Hatifnaty. Kołysząc się w rytm im tylko znanej melodii, dokładnie jak opisała to Tove Jansson, usiłują przy pomocy kawałka kory złapać nieco życiodajnej, burzowej energii elektrycznej. Na takie i inne dziwy natrafić można podczas spaceru w lesie. Niezwykły świat baśni, mitów i legend naprawdę jest wokół nas, czasem trzeba się tylko schylić, wytężyć wzrok i nieco popuścić wodze fantazji".

Hatifnatowie to postacie ze świata Muminków, stworzonego przez Tove Jansson. Hatifnatowie są biali i mają niewielkie rozmiary. Mają wypustki, które przypominają zdeformowane dłonie, poruszają się i falują tułowiem na prawo i lewo.

"Przyłapano Hatifnaty", czyli próchnilec gałęzisty

W roli postaci z Doliny Muminków wystąpił grzyb. Konkretnie: próchnilec gałęzisty. To gatunek grzybów z rodziny próchnilcowatych. Występuje w Ameryce Północnej i Środkowej, Europie, Australii, Azji i na wyspach.

W Polsce jest grzybem pospolitym, który rośnie przede wszystkim na drzewach liściastych. Rzadko występuje na drzewach iglastych. Jest grzybem niejadalnym.

Próchnilec gałęzisty zazwyczaj ma do 2 cm wysokości. Jeżeli warunki na to pozwalają, może urosnąć aż do 8 cm. Szerokość jego gałązek wynosi od 3 do 5 mm. Może się zdarzyć, że jego gałązki nie są rozgałęzione. Na ich górnej części wiosną, a rzadziej jesienią, powstają w otoczniach worki z zarodnikami. Po wytworzeniu i rozsianiu zarodników grzyb traci jasną barwę.

"Wypisz-wymaluj Hatifnaty"

Pod postem pojawiło się sporo komentarzy. Internauci również podzielili się zdjęciami swoich znalezisk w lesie. Wielu z nich również natknęło się na opisywane przez leśników "Hatifnaty".

"Pozdrowienia dla ludzi z wyobraźnią", "Wiedziałam, że istnieją!", "Las kryje wiele tajemnic" czy "Wypisz-wymaluj Hatifnaty" to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod postem przedstawicieli Lasów Państwowych.

