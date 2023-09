Po deszczowym weekendzie do Polski znów zawitało słońce. W połowie tygodnia z szaf po raz kolejny wyciągniemy szorty i podkoszulki. Polska znalazła się bowiem pod wpływem rozległego wyżu Rosi, który rozciąga się od północno-zachodniej Rosji aż po Francję. Dodatkowo z południa do kraju napływa ciepłe powietrze zwrotnikowe z rejonu Bliskiego Wschodu, sprawiając, że temperatura szybuje. Najbliższe dni upłyną pod znakiem iście letniej aury.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Upały, słońce i brak deszczu

Piękne mamy lato tej jesieni - można by rzec. Po pogodnym wtorku środa zapowiada się równie słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie od 25 st. C na Podlasiu do 28 st. C w centrum kraju.

"Dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Dzień niemal w całym kraju (z wyjątkiem wybrzeża) będzie gorący, przejściowo w ciągu dnia wystąpi umiarkowane obciążenie organizmu człowieka gorącem. Miejscami na północnym zachodzie, zwłaszcza w godzinach okołopołudniowych, zaznaczy się również duchota. Wzmaganiu odczucia gorąca sprzyjać będzie zwiększony dopływ bezpośredniego promieniowania słonecznego i słaby wiatr. Rano i wieczorem nie prognozuje się występowania istotnego stresu cieplnego dla organizmu człowieka, będzie odczuwalnie komfortowo lub ciepło" - przestrzega IMGW.

Czwartek (28 września) wciąż zaskakiwał będzie letnią pogodą. Termometry wskażą od 25 st. C na Pomorzu, przez 27 st. C w centrum kraju do 28 st. C na południu. Wyż znad Rosji będzie kształtował aurę do piątku.

Należy pamiętać, że wysokie temperatury będą utrzymywać się wyłącznie w ciągu dnia, dynamicznie spadając wraz z nadejściem wieczorów. Noce będą chłodne.

Na horyzoncie zmiana pogody. Kiedy jesień stanie się prawdziwą jesienią?

"Modele numeryczne sygnalizują nam, że ochłodzenie, więcej chmur i opadów, pojawi się dopiero pod koniec miesiąca. Nie będzie to jednak prawdopodobnie aktywny front. Na termometrach zobaczymy wówczas od 17 st. C do 20 st. C, ale chłodniej może być w rejonach górskich i podgórskich oraz nad morzem" - donosi serwis fanipogody.pl.

W piątek (29 września) pogoda zacznie się zmieniać. Zrobi się nieco chłodniej, a na niebie pojawi się więcej chmur. Z piątku na sobotę nad Polską zadomowi się chłodny front atmosferyczny, przynosząc znaczne ochłodzenie: w sobotę będzie już tylko 18 st. C na Pomorzu, 20 st. C w centrum kraju i ok. 22 st. C na Podkarpaciu.

IMGW: to najcieplejszy wrzesień w historii pomiarów

Pomimo załamania pogody, które czeka nas pod koniec miesiąca, tegoroczny wrzesień będzie najprawdopodobniej najcieplejszym od ponad 100 lat.

"Tegoroczny wrzesień jest wyjątkowo ciepły. Do 19 września br. anomalia w Polsce wynosi +3,6°C, czyli średnia temperatura powietrza w Polsce w tegorocznym wrześniu jak do tej pory wynosi aż 17,4°C. Być może będzie to najcieplejszy wrzesień w historii pomiarów w Polsce, jednak wymaga to szczegółowych analiz po zakończeniu miesiąca" - donosi IMGW.

