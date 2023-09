Katarzyna Bosacka zszokowana pastą z makreli. "Długi i kiepski skład"

Pewien grzybiarz z Chełma na Lubelszczyźnie - Pan Jan Czeryna w ubiegły wtorek - 19 września wybrał się do lasu na grzybobranie. Nie spodziewał się, że znajdzie okaz, o którym zrobi się tak głośno. Spacerując, pod drzewem nieopodal leśnej drogi zauważył ogromne grzyba o nietypowym kształcie i barwie.

Zaintrygowany zabrał go do domu, by sprawdzić w atlasie z jakim gatunkiem ma do czynienia. Okazało się, że jest to rzadko spotykany siedzuń sosnowy zwany też szmaciakiem gałęzistym. Nie dość, że jest jadalny to jeszcze bardzo zdrowy i smaczny. Następnie grzybiarz udał się do lokalnego sanepidu, aby potwierdzić, że siedzuń sosnowy nadaje się do spożycia.

Rósł przy sośnie niedaleko drogi. Ma niespotykany kształt, dlatego po prostu go wziąłem. W atlasie grzybów sprawdziłem, że największe okazy mogą mieć średnicę 60 cm i ważyć 14 kg. Z tego, co czytałem, jest jadalny i ma orzechowy smak. mówił Jan Czeryna lokalnej gazecie.

Okaz, który udało się znaleźć panu Janowi nie jest tak duży jak te, które opisywane są w atlasach, jednak spotyka się je na tyle rzadko, że nawet najmniejszy za każdym razem wywołuje ogromne emocje wśród miłośników grzybów. W zeszłym roku ten sam gatunek na terenie powiatu chełmskiego znalazła żona pana Czeryny, jednak z uwagi na niepewność zostawiła do na miejscu.

Co ciekawe, w ubiegłym roku takiego samego grzyba i niemal w tym samym miejscu znalazła moja żona. Wówczas nie wiedzieliśmy i nie doczytaliśmy, że jest jadalny. Dlatego zostawiliśmy go w lesie. Teraz to mi dopisało szczęście. Chciałem też pokazać, jakie okazy rosną i można spotkać w powiecie chełmskim. opowiadał grzybiarz w rozmowie z dziennikarzem "Super Tygodnia Chełmskiego"

Siedzuń sosnowy - czym wyróżnia się ten grzyb?

Siedzuń sosnowy to grzyb przypominający wyglądem gąbkę na rafie koralowej, jest biały i potocznie nazwany "leśnym kalafiorem" czy też "kozią brodą". Ceniony ze względu na wyjątkowo głęboki, orzechowy smak, określany niekiedy słodkawym, a jednocześnie lekko pikantnym. To nie koniec jego zalet. Poza smakiem oferuje również mnóstwo właściwości prozdrowotnych.

Zdjęcie Wielu grzybiarzy omija tego grzyba szerokim łukiem. Jego nietypowy wygląd nie wskazuje na to, by miałby nadawać się do jedzenia / Marek MIS/East News / East News

Jak udało się ustalić badaczom na przestrzeni lat, siedzuń sosnowy może być pomocny podczas leczenia wielu różnych schorzeń. Za sprawą obecności β-glukanów jest w stanie zmniejszać ryzyko rozwoju cukrzycy, wzmacniać układ immunologiczny, a nawet przyspieszać gojenie uciążliwych ran.

W mediach społecznościowych pojawił się dwa lata temu wpis na profilu Lasów Państwowych, w których eksperci wyjaśnili, że grzyb ten do 2014 r. był pod ścisłą ochroną. Obecnie może być zbierany i spożywany. Jak reszta grzybów nadaje się doskonale do smażenia, duszenia, suszenia i mrożenia.