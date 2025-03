Kleszcze są aktywne niemal przez cały rok. Jeśli temperatura powietrza na zewnątrz osiągnie zaledwie 4 st. C, pasożyty wychodzą na żer i stają się tak samo niebezpieczne jak wiosną i latem. Leśnicy o aktywności kleszczy alarmowali już w grudniu ubiegłego roku, publikując w mediach społecznościowych fotografię z kleszczem, pod którym zamieszczono komentarz: "(...) mimo że mamy początek grudnia, to cały czas kleszcze są aktywne. Spowodowane jest to stosunkowo wysokimi temperaturami, jak na tę porę roku".