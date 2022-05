Tego w Lidlu jeszcze nie było!

Od 10 maja w ofercie sieci Lidl Polska znalazły się nowe kosmetyki. Tym razem to linia produktów do pielęgnacji włosów. Twórcy Hairy Land proponują zestawy kosmetyków idealnych dla każdego rodzaju włosów -nisko, -średnio i wysokoporowatych.

Linia do włosów Hairy Land została stworzona przez polską firmę Cosmetics Land we współpracy z Lidl Polska i jest dostępna jedynie w sklepach sieci. Kosmetyki zawierają 98 proc. składników pochodzenia naturalnego, a ich formuła została zbudowana tak, aby odpowiedzieć na potrzeby wszystkich typów włosów. W ofercie znajdziemy szampony (400 ml) i odżywki proteinowe (200 ml) w cenie 16,99 zł za sztukę oraz maski emolientowe, których koszt to 17,99 zł za 400 ml.

Każda z propozycji zawiera oznaczenia ułatwiające dobranie serii odpowiednio do naszych potrzeb. Preparaty wzbogacono takimi składnikami aktywnymi, jak na przykład: owies, aloes, szałwia, len czy winogrono. W ofercie znalazły się również produkty uzupełniające pielęgnację: olejek na zniszczone końcówki (80 ml), trychologiczny peeling cukrowy do skóry głowy (125 ml) oraz wcierka do włosów wypadających (100 ml), wszystkie w cenie 15,99 zł za sztukę. Marka proponuje również odżywkę humektantową dla każdej porowatości włosów w cenie 16,99 zł za 200 ml.

Włosy wysokoporowate - jak je rozpoznać?

Jak sprawdzić, do której grupy należą nasze włosy?

Włosy niskoporowate - łuski włosów idealnie do siebie przylegają. Dzięki takiemu ich ułożeniu włosy są wyjątkowo gładkie i śliskie, ale nie posiadają objętości. Są sypkie i niepodatne na stylizacje.

- łuski włosów idealnie do siebie przylegają. Dzięki takiemu ich ułożeniu włosy są wyjątkowo gładkie i śliskie, ale nie posiadają objętości. Są sypkie i niepodatne na stylizacje. Włosy średnioporowate - łuski są lekko odchylone. Mają one przez to tendencję do puszenia się i mocnego przesuszania. Włosy średnioporowate nie są sypkie i gładkie, za to są podatne na stylizację. Loki i fale utrzymują się na nich długi czas.

- łuski są lekko odchylone. Mają one przez to tendencję do puszenia się i mocnego przesuszania. Włosy średnioporowate nie są sypkie i gładkie, za to są podatne na stylizację. Loki i fale utrzymują się na nich długi czas. Włosy wysokoporowate - łuski są mocno odchylone. Dzieje się tak najczęściej na skutek intensywnej stylizacji włosów na gorąco, farbowania i utleniania, a także niewłaściwej pielęgnacji, co skutkuje szorstkością, łamliwością i zniszczeniem.

