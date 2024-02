Spis treści: 01 Nadchodzi nowy sezon "Łowców". Jeszcze więcej emocji i ciekawych przedmiotów

Nadchodzi nowy sezon "Łowców". Jeszcze więcej emocji i ciekawych przedmiotów

„Łowcy skarbów. Kto da więcej” to program telewizyjny produkcji Polot Media, którego nowy sezon będzie emitowany już od 4 marca, poniedziałek-piątek o godz. 17:55 na Czwórce. W następnej edycji Łowcy, czyli pasjonaci kolekcjonowania i handlu antykami, vintage, dizajnem oraz sztuką, będą rywalizować o unikalne skarby przynoszone do studia przez innych uczestników.

Program oferuje widzom porządną dawkę śmiechu, nauki oraz intensywnych emocji. To właśnie licytacje potrafią najbardziej ekscytujące, a historie „skarbów” porywające. Co ciekawe w „Łowcach skarbów” może wziąć udział każdy, kto ma do zaoferowania ciekawy przedmiot. Niektóre z nich mogą niepozornie ukrywać się na naszych półkach i okazać się bardzo wartościowe. Kto wie, może wpadnie w oko jednemu z Łowców? Tegorocznymi prowadzącymi będą: Krzysztof Ibisz i Paweł Orleański.

Zdjęcie „Łowcy skarbów. Kto da więcej” / Polsat

Łowcy Skarbów o programie. "Szykujemy parę niespodzianek"

W programie „Łowcy skarbów. Kto da więcej” można spotkać się z wieloma ekspertami, między innymi z Martyną Kupczyk, Pawłem Papajem, Arkadiuszem Woźniakiem, Krzysztofem Kobylińskim, Marcinem Ciężarkiewiczem oraz Agnieszką Doleżyn. Kilku Łowców podzieliło się z Interią swoimi wrażeniami na temat programu.

Pierwszym z nich był Krzysztof, który wyjaśnił, że program pozwala poznać historię lub ekspertyzy, które przeprowadzają osoby znające się na rynku. Dodatkowo można poznać rzeczy znajdujące się dookoła nas, które nie stanowiły dla nas większego znaczenia, a finalnie okazuje się, że mają sporą wartość finansową. Zdaniem Łowcy ten program jest to przede wszystkim nauka i świetna zabawa. Towarzyszą tam także ogromne emocje. Pojawiały się przedmioty, które wprawiały w zaskoczenie. W ocenie ekspertów miały wartość kilkuset złotych, a właściciele żądali po kilkadziesiąt tysięcy zł.

Zdjęcie Joanna Kurowska wystąpiła w programie „Łowcy skarbów. Kto da więcej” / Polsat

Paweł dodał, że Łowców warto oglądać, gdyż są tam ciekawe rzeczy i ciekawi ludzie. Za każdym razem w odcinkach jest ktoś inny. Pojawiają się mniej znane twarze, które niewiele wiedzą o danym towarze, ale pojawiają się także osoby, które wiedzą, co przynieść do programu.

Największym trudem są Łowcy, ponieważ rywalizujemy. mówił Paweł Papaj

Wyjaśnił, że to tylko na pierwszy rzut oka tak ładnie wygląda. Tak naprawdę między Łowcami toczy się spora konkurencja, a gdy emocje biorą górą, łatwo jest przepłacić.

Ktoś chciał kupić, a ja chciałem bardziej. skomentował Paweł Papaj

Najbardziej wartościową rzeczą kupioną przez Pawła był emblemat Kościuszki w srebrze z 1980 roku za 5,5 tys. złotych. Jednak do dziś żałuje jednej rzeczy, której nie nabył. Mowa o motorowerze, którego cena sięgała 8 tys. złotych, a Łowcy wyznaczyli jego wartość na 7,5 tys. zł.

Zdjęcie Figurka Jokera była przedmiotem licytacji w jednym z pierwszych odcinków programu "Łowcy skarbów. Kto da więcej” / Czwórka

Natomiast Marcin dodał, że Łowców warto oglądać, gdyż w programie często pojawiają się bardzo ciekawe przedmioty. Wyjaśnił, że zdarza się, że są to rzeczy, które możemy mieć w swoich mieszkaniach i nie wiemy, że są cenne. Mogą znajdować się w piwnicach, u naszych dziadków, czy cioć.

Mamy dużo fajnych rzeczy w programie i w życiu, a znajomość ich historii nie jest wszystkim znana, dlatego warto oglądać łowców. mówił Marcin Ciężarkiewicz

Marcin wyjaśnił, że jedynym trudem w programie są dla niego ostatnie aukcje, podczas których musi wykrzesać z siebie resztki energii. Wyjaśnił, że działa wtedy na „autopilocie”. Pomagają mu w takich chwilach także emocje, gdy walczy z kimś o coś, co chce, to się denerwuje i chce to wygrać.

- Czego można się spodziewać w nowym sezonie? Można się spodziewać jeszcze ciekawszych przedmiotów i emocjonujących interakcji między łowcami. Szykujemy parę niespodzianek. Ciągle pracujemy nad tym, aby program był lepszy i się rozwijał. Aby te starocie wciągnęły także młodszych ludzi. - dodał Marcin.

Zdjęcie Bohaterowie programu „Łowcy skarbów. Kto da więcej” / Polsat

