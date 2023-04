Luksusowa komunia u Magdy Gessler. Ceny szokują

Życie i styl

Magda Gessler przyzwyczaiła już fanów do dość wysokich cen w swoich lokalach. Nie każdy może więc sobie pozwolić na słynne pączki od restauratorki czy luksusowe menu na Wielkanoc bądź Boże Narodzenie. Jak się okazuje, Magda Gessler organizuje także przyjęcia komunijne - one również nie należą jednak do tanich!

Zdjęcie Magda Gessler również organizuje przyjęcia komunijne / AKPA / AKPA