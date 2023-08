Magda Mołek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek i prezenterek telewizyjnych. Swoją medialną karierę rozpoczęła od pracy w regionalnej stacji radiowej w Legnicy. W 2004 roku związała się ze stacją TVN, gdzie następnie prowadziła pierwszą edycję "Tańca z gwiazdami", a także "Dzień dobry TVN".

Swoją sławę i uznanie wśród kobiet zdobyła jednak, prowadząc program "W roli głównej", w którym przeprowadzała intymne wywiady ze znanymi kobietami.

Magda Mołek w internecie

Od 2020 roku kariera Magdy Mołek w dużej mierze przeniosła się do Internetu. Tego roku założyła kanał na YouTube "W moim stylu", na którym wciąż pojawiają się nowe rozmowy. Obecnie subskrybuje go już niemal 220 tysięcy osób.

Dziennikarka bardzo chętnie udziela się też na Instagramie. Jej konto obserwuje 520 tysięcy użytkowników tej aplikacji. Dziennikarka na swoim profilu często dzieli się prywatnymi zdjęciami, pod którymi zamieszcza refleksje na najróżniejsze tematy.

Magda Mołek podzieliła się z fanami problemami zdrowotnymi

Niedawno Magda Mołek postanowiła otworzyć się przed swoimi obserwatorami, publikując post dotyczący jej zdrowia.

Otóż, trochę przedłuża się mój "odpoczynek", bo życie napisało swój scenariusz. Miałam leżeć i pachnieć (he he), ale konieczna była operacja napisała.

Dziennikarka nie wyjawiła jednak, co było powodem jej hospitalizacji. Jednocześnie zapewniła, że wraca już do zdrowia, a niedługo wróci też do nagrywania filmów na YouTube.

Fani uwielbiają jej naturalność i autentyczność

W najnowszym poście na instagramowym profilu dziennikarki możemy podziwiać ją bez makijażu, w pięknej i naturalnej odsłonie. Magda Mołek pokazała się w rozpuszczonych włosach oraz w modnej czarnej garniturowej kamizelce zapinanej na guziki.

Na zdjęciu dziennikarka wygląda bardzo kobieco i nowocześnie. W takiej odsłonie fani uwielbiają ją najbardziej.

