Magdalena Narożna na urlopie w Hiszpanii

Życie i styl Krystyna Prońko oczarowała publiczność w Sopocie. Oto co założyła 76-latka Magdalena Narożna to bez wątpienia gwiazda disco polo, która cieszy się niemałą popularnością. Sławę przyniósł jej program "Must Be The Music. Tylko muzyka", w którym wystąpiła z zespołem "Piękni i Młodzi". Początkowo tworzyła go wraz z mężem Dawidem Narożnym oraz Danielem Wilczewskim. W zespole zaszły jednak zmiany. Rozwód pary sprawił, że miejsce Dawida Narożnego zajął Daniel Biczak.

Piosenkarka przez lata działalności zdobyła spore grono odbiorców. Jej instagramowy profil obserwuje już 217 tys. osób, a to grono stale się powiększa. Magdalena Narożna z zespołu "Piękni i Młodzi" kilka dni temu wyjechała do Hiszpanii na krótki urlop, który już dobiegł końca. Zagraniczny wypad regularnie relacjonowała za pośrednictwem instagramowego profilu, a każdy jej post spotykał się ze sporym odzewem internautów.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Marcelina Zawadzka eksponuje atuty w aucie. "Taka ładna, naturalna byłaś a tu?" piszą fani

Reklama

Magdalena Narożna pokazała zdjęcie w stroju kąpielowym

Magdalena Narożna w ostatnim czasie przeszła metamorfozę. Piosenkarka zrzuciła zbędne kilogramy i zadbała o kondycję. Jak przekazała pod jednym z postów, wszystko to za sprawą aktywności fizycznej i zdrowej diety.

W związku z tym chętnie pokazuje efekty swojej przemiany i motywuje innych do działania. Tym razem na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie znad basenu, które opatrzyła krótkim opisem. "To był krótki, ale jakże owocny urlop, pokochałam Hiszpanie jeszcze bardziej. Tego mi było trzeba! A teraz wracam do mojej wspaniałej pracy" - napisała.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Limonkowa Małgosia, Radek w zieleni. Rozenkowie zachwycili w Sopocie

Liderka zespołu "Piękni i Młodzi" zapozowała w stroju kąpielowym odznaczającym się sporymi wycięciami po bokach, a internauci zareagowali na nowy post niemal natychmiastowo. W komentarzach wręcz zasypali ją komplementami. "Cudowna kobieta", "Mega zdjęcie", "Super ujęcie", "Piękna", "Wyglądasz prześlicznie", "Petarda" - czytamy na Instagramie.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Fajka pokoju”: Była stewardessa o strachu przed lataniem samolotem Polsat Cafe