Wiosenna aura zawitała do Polski. Piątek będzie wyjątkowo ciepły

Kiedy i jak przycinać róże? Pilnuj terminów. W przeciwnym wypadku roślina zmarnieje W piątek 16 lutego, mieszkańcy wielu regionów Polski będą cieszyć się piękną, wiosenną aurą. Synoptycy zapowiadają na ten dzień dużo słońca, a co za tym idzie rekordowo wysoką temperaturę. W ciągu dnia jedynie na północy i zachodzie kraju możemy spodziewać się umiarkowanego do dużego zachmurzenia, ale bez opadów deszczu.



Maksymalne temperatury w piątek będą wyjątkowo wysokie i osiągną od 8 do 10 st. C. nad morzem i na wschodzie kraju, około 13 st. C. w centrum, po 14-16 st. C. na zachodzie i południu.



Jak zapowiadają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek miejscowo wystąpi nawet do 17 st. C. Tak piękną wiosenną pogodą będą mogli cieszyć się mieszkańcy Dolnego Śląska. Ciepło będzie odczuwalne także w nocy, kiedy to temperatura nie spadnie poniżej kilku stopni Celsjusza.

Czeka nas zmiana pogody. Mieszkańcy niektórych województw doświadczą powrotu zimy

W sobotę odczujemy jednak delikatną zmianę aury. W dzień możemy spodziewać się dużego zachmurzania i przelotnych opadów deszczu. Miejscami jednak zapowiadane są przejaśnienia.



Temperatura maksymalna od 7°C, 9°C na wschodzie, południu i północy do 10°C, 12°C na zachodzie. czytamy na stronie internetowej IMGW

W nocy synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie i północnym zachodzie, a na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże. Miejscami oprócz przelotnego deszczu może pojawić się deszcz ze śniegiem.



Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C. na północnym wschodzie, przez około 0 st. C. w centrum i do 2 st. C. na południowym zachodzie.

Zdjęcie W sobotę pogoda nie zachwyci. W wielu regionach spadnie deszcz / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Szara aura powróci w niedzielę. Jaka będzie pogoda?

W niedzielę powróci szara aura, a nad Polskę nadciągną szare chmury, które zostaną z nami na początku przyszłego tygodnia. Synoptycy prognozują duże zachmurzenie, a także miejscowe opady deszczu. Na wschodzie Polski może spaść deszcze ze śniegiem.



Temperatura minimalna od -2°C, 1°C na wschodzie i południu do 2°C, 4°C w centrum i 5°C, 7°C na zachodzie. Temperatura maksymalna od 3°C, 5°C na wschodzie do 6°C, 9°C na pozostałym obszarze kraju napisano na stronie IMGW

