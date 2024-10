"Ja co miesiąc opłacam składkę w wysokości czterech tysięcy złotych , ale na szczęście na razie sporo koncertuję i nie mam zamiaru iść na emeryturę. Zobaczymy, jak będzie, jak przyjdzie na to czas" - przyznał gwiazdor disco polo w rozmowie z Super Expressem.

Mariola Bojarska-Ferenc , która m.in. reprezentowała Polskę w gimnastyce artystycznej i pracowała w zawodzie dziennikarki, w rozmowie z Pudelkiem odniosła się do świadczenia emerytalnego, do którego prawo nabyła trzy lata temu.

"Emerytura absolutnie by mi nie wystarczyła, bo ja mam, nie wiem, ile, chyba z 1800 złotych tej emerytury. Dzisiaj żeśmy się śmiali z mężem, że byśmy nawet za prąd nie zapłacili. Tak że, oczywiście, że nie. Już pomijając pieniądze, nawet gdybym wygrała w totolotka nieograniczoną ilość pieniędzy, ja pracuję, bo to kocham. Nie jestem tego typu kobietą, co to lubi leżeć i pachnieć. Mnie nauczono, że trzeba być czynną kobietą" - podkreśla Bojarska-Ferenc.