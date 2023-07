Spis treści: 01 Objawienie w Akita i cud. To ona usłyszała głos Maryi

02 Co powiedziała Matka Boża? Jej słowa przerażają

Objawienie w Akita i cud. To ona usłyszała głos Maryi

Wydarzenia z Japonii z 1973 roku są komentowane do dziś, a objawienia w Akita były dość dokładnie badane. W kwietniu 1984 roku Biskup Shojiro Ito ogłosił oficjalnie, że objawienia w Akita były nadprzyrodzone oraz zezwolił na lokalny kult Matki Bożej z Akita w diecezji Niigaty. Ale co dokładnie się tam wydarzyło?

"Przybędę w mroźną zimową noc". Ojciec Pio zobaczył to wyraźnie

Marta Robin stygmatyczka i mistyczka oskarżona o oszustwo. Gdzie leży prawda?

W śpiączce spotkała się z Janem Pawłem II i Ojcem Pio. Była w tunelu światła

Stefan Gwiazda doznał objawienia. Wizjoner przekazał ważną wiadomość dla Polski 12 czerwca 1973 roku siostra zakonna Agnieszka Katsuko Sasagawa miała jak zawsze modlić się w klasztornej kaplicy. Robiła to niezwykle gorliwie i w pewnym momencie zauważyła, że z tabernakulum sączy się oślepiające ją światło.

Po chwili miała zobaczyć anioły, które tańczyły wokół promieni. Na tym zakończyła się pierwsza wizja, ale osiemnaście dni później, w tym samym miejscu zakonnica doznała stygmatów na swojej lewej dłoni.

Kilka dni później, bo 6 lipca nieco przerażona sytuacją, nieustannie się modliła. Siostra zakonna cierpiała na głuchotę i wtedy też zdarzył się cud - Agnieszka Katsuko Sasagawa usłyszała głos i był to, jak wynika z jej relacji, głos samej Maryi.

Reklama

Tak właśnie zakonnica stała się powierniczką maryjnego orędzia.

Co powiedziała Matka Boża? Jej słowa przerażają

Choć w kontekście objawień maryjnych w Akita mówi się wiele o ozdrawianiu i o stygmatach, tak ważne jest także to, co usłyszała Agnieszka Katsuko Sasagawa od Maryi, gdy ta sprawiła, że kobieta odzyskała słuch.

Początkowo Maryja miała wzywać do modlitwy i by w jej trakcie ludzkość prosiła o wybaczenie. Niepokojące jest to, że straszyła w swoim orędziu, że jeżeli ludzkość nie zacznie żałować za grzechy, to nie ominą ją srogie kary, a najskuteczniejszą modlitewną bronią, którą możemy się posłużyć jest modlitwa przy pomocy różańca.

W relacji zakonnicy Bóg ma być zły na ludzi za popełniane grzechy. Maryja miała wzywać do modlitwy za grzeszników, ale też... za papieża.

Trudno nie porównywać tych słów Matki Boskiej z Akita do słów, które padły podczas objawień w Fatimie.

Do dziś miejsce objawień w Japonii cieszy się wyjątkową popularnością, tak jak i to w Fatimie, a słowa Maryi dla wielu wiernych są życiowym drogowskazem.