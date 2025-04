To, jak magazynujemy tłuszcz może mieć związek z... datą urodzenia

Oprac.: Natalia Jabłońska

Najnowsze badanie nie tylko zaskakuje, ale dostarcza ogrom wiedzy w temacie tego, od jak wielu czynników zależy to, jak duża ilość tkanki tłuszczowej odkłada się na naszych narządach wewnętrznych. Nasza skłonność do tycia i sylwetka nie zależą jedynie od tego co i jak jemy.