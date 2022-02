Spółdzielnia mieszkaniowa "Szaserów" ostrzega mieszkańców przed zagrożeniem. Według ogłoszeń, które zawisły w pobliżu budynków mieszkalnych, złodzieje znaleźli nowy sposób na to, by dostać się do mieszkań ofiar.

"Prosimy pod żadnym pozorem nie wpuszczać nieznajomych oraz nie przyjmować masek ochronnych od obcych osób" - apelują władze spółdzielni. Dlaczego?

Oszuści odurzają lokatorów? Podstępem chcę okraść ich mieszkania

Proceder, o którym mówi spółdzielnia, miał mieć miejsce na jednym z osiedli na warszawskiej Pradze-Południe. Oszuści mieli pukać do drzwi mieszkańców, podając się za osoby wysłane przez przychodnię rejonową. Nieznajomi ponoć nakłaniali lokatorów do przymierzenia masek ochronnych, tłumacząc, że ich działanie jest częścią akcji społecznej, mającej na celu przypomnieć ludziom, jak ważna jest codzienna profilaktyka.

Reklama

Maseczki, które oszuści rzekomo nakładali na twarze mieszkańców, nasączone miały być substancją odurzającą.

Według ostrzeżeń spółdzielni złodzieje liczyli na to, że substancja uśpi lokatorów, a oni w tym czasie bez przeszkód będą mogli splądrować mieszkanie i wynieść z niego cenne przedmioty.

Zdjęcie Złodzieje już nie potrzebują łomów. Warszawska spółdzielnia mieszkaniowa apeluje do mieszkańców / 123RF/PICSEL

Władzie spółdzielni postanowiły zareagować. Na klatkach bloków zawisły kartki z ostrzeżeniem o procederze i prośbą o czujność. "Powiadomiliśmy naszych mieszkańców o potencjalnym niebezpieczeństwie. Muszą być świadomi zagrożenia - powiedziała w rozmowie z mediami Alicja Szymańska, przedstawicielka nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Szaserów".

Przed działaniem oszustów ostrzega także internetowy "łańcuszek". Wiadomość zawierająca w treści prośbę o przesłanie jej dalej jest szczególnie popularna na Facebooku.

Ludzie chodzą od drzwi do drzwi i rozdają maski, mówią, że to nowa inicjatywa samorządu. Zawsze poproszą Cię o założenie maski, aby sprawdzić, czy pasuje do Ciebie. Maska została oblana chemikaliami, które obezwładniają Cię, a kiedy już jesteś znokautowany, zaczynają Cię okradać. Proszę nie przyjmować masek od nieznajomych możemy przeczytać w treści rozsyłanego komunikatu.

Co na to policja? Czy proceder rzeczywiście miał miejsce?

Sprawie postanowiła przyjrzeć się "Gazeta Wyborcza". Okazało się, że warszawscy policjanci nie spotkali się jeszcze z podobną sprawą, dlatego nie mogą potwierdzić, czy proceder rzeczywiście miał miejsce. Nie wykluczają jednak, że oszuści mogą działać w podobny sposób. Proszą, by nie bagatelizować zagrożenia.

Jeżeli ktokolwiek został pokrzywdzony w taki sposób, apelujemy, żeby to zgłosić, także jeśli było to tylko usiłowanie. To dla nas cenne informacje przy ewentualnych kolejnych próbach apeluje w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

***

Zobacz również:

Krzysztof Jackowski ostrzega: "To stanie się już latem!"

Mieszkańcy jarocińskiego bloku są przerażeni. Nie pomógł egzorcysta ani wróżka

Niezwykłe wizje polskiej mistyczki. Co zobaczyła Wanda Boniszewska?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”: Śniadanie jedzmy najwyżej godzinę po przebudzeniu Polsat Cafe