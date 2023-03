Banki stosują rozmaite zabezpieczenia w dostępie do finansów, które mają chronić ich klientów przed złodziejami. W aplikacjach mobilnych ustawiamy skomplikowane hasła, które po jakimś czasie często ulatują nam z pamięci. To samo dotyczy PIN-u do kart płatniczych, za pomocą których najczęściej płacimy podczas dokonywania zakupów.

Chcąc ułatwić sobie życie, ustalamy łatwy do zapamiętania czterocyfrowy kod, na który jak nam się mylnie wydaje, nikt przecież nie wpadnie w przypadku zgubienia przez nas karty lub jej skradzenia. Specjaliści od zabezpieczeń absolutnie odradzają wdrażanie takich praktyk, gdyż ich zdaniem to najłatwiejszy krok do stracenia swoich pieniędzy na rzecz złodzieja.

Nick Berry, analityk danych firmy Meta, podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi najbardziej niefortunnych kodów zabezpieczających, które nie chronią nas przed niechcianą stratą funduszy. Złodzieje doskonale zdają sobie sprawę, jakich kodów najczęściej używają klienci banków i skrzętnie z tej wiedzy korzystają.

Nigdy nie ustawiaj takiego kodu PIN

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest ustawianie swojej daty urodzenia jako PIN-u karty płatniczej. W większości przypadków dwie pierwsze cyfry składać się będą z kombinacji 19 i 20, co niebywale ułatwia złodziejom rozszyfrowanie dwóch pozostałych cyfr.

Ponadto analityk opublikował listę czterocyfrowych kodów zabezpieczających, które większość złodziei bez problemu odgadnie, wchodząc w posiadanie naszej karty płatniczej. Jeśli nie chcemy paść ofiarą złodziei, warto pochylić się nad listą kodów, których nie powinniśmy stosować w zabezpieczaniu dostępu do karty:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

2580

Pamiętajmy również, by nigdy nie zapisywać ustalonego kodu PIN, na wypadek, gdybyśmy go zapomnieli. Jeśli już zdarzy nam się zapomnieć, jaki kod zabezpieczający przynależy do naszej karty, zgłośmy się do banku, gdzie bez problemu po procesie weryfikacji będziemy mogli ustawić nowy PIN.