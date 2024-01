Numerologia to - jak tłumaczy Wikipedia - dziedzina badająca mistyczne lub magiczne właściwości liczb. Jej gałąź, zajmująca się prognozowaniem przyszłości, opiera się na przekonaniu, że "numer przyporządkowany danemu obiektowi (numer domu, samochodu, telefonu, zakodowane pod postacią liczby imię, itp.) ma związek z jego losem". Choć brzmi to intrygująco, a samą numerologię określa się mianem pseudonauki, nie brakuje osób, które w jej tajnikach szukają wyjaśnienia własnych doświadczeń.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zbliżenia". Jan Englert. O aktorach, premierze filmu, najważniejszych kobietach jego życia INTERIA.PL

Numerologia, tak samo jak astrologia, zwiększonym zainteresowaniem cieszy się zwłaszcza na początku nowego roku, kiedy wielu z nas stara się przewidzieć, co przyniesie kolejne 12 miesięcy. Jak się okazuje, istnieją dwie liczby, które według numerologii w 2024 mogą spodziewać się, odpowiednio: sukcesów lub wyjątkowo trudnych wyzwań.

Reklama

Zobacz również: Szczęście w finansach zapisane w numerze PESEL. Te liczby przyciągają bogactwo

Ósemka - ten rok będzie należał do niej

Za szczęściarzy mogą uważać się ci, którzy w dacie urodzenia mają ósemkę (lub ci, których data urodzenia po zsumowaniu wchodzących w jej skład cyfr, daje liczbę osiem). Wibracja tej cyfry tożsama jest z wibracją całego, rozpoczętego właśnie roku.

Numerologiczna ósemka to urodzony przywódca. Zdeterminowany, ambitny, posiadający umiejętność planowana, a do tego charyzmatyczny, potrafi bez trudu przekonać innych do własnych pomysłów. Osoby te mają też talent do zarabiania pieniędzy i szybkiego pomnażania zdobytego majątku. Wszystkie te cechy, w 2024 roku powinny manifestować się z większą niż zwykle siłą. Numerologiczne ósemki mają więc w tym roku szansę nie tylko na zgromadzenie sporych środków, ale również na realizację osobistych ambicji.

Zobacz również: Mieszkasz pod tym numerem? To może przynieść pecha

Czwórka - szykuj się na rok pełen wyzwań

Zdjęcie W niektórych kulturach czwórka jest uznawana za pechową liczbę / 123RF/PICSEL

Na drugim numerologicznym biegunie stoi zaś numerologiczna czwórka, której wibracja w rozpoczętym właśnie roku emanować może silniej niż zwykle.

Czwórka w niektórych kulturach uważana jest za pechową. Przywołać można tu przykład Chin, gdzie w budynkach często nie oznacza się czwartego piętra, a domy i mieszkania o numerze cztery, miewają problem ze znalezieniem nabywców. Choć numerologiczne czwórki obdarzone są sporym zestawem zalet i talentów, do których należą pracowitość, rozsądek, sumienność i umiejętność znajdowania wspólnego mianownika dla pozornie niezwiązanych ze sobą spraw, w 2024 do głosu może dojść trudniejsza strona ich charakteru. Ta ostatnia związana jest zaś z cechami takimi jak upór, bezkompromisowość czy zazdrość. Osoby, którym patronuje ta liczba powinny uważać, by w rozpoczętym właśnie roku praca i ambicja nie przysłoniły tego, co naprawdę ważne - troski o zdrowie i relacji z bliskimi.

Zobacz również: Masz te liczby w dacie urodzenia? Pieniądze i sukces gwarantowane

Najbardziej pechowy dzień 2024 roku?

Czwórka wiąże się też z datą, wskazywaną przez niektórych jako najbardziej pechowy dzień 2024 roku. O jaki dzień chodzi? Jak nietrudno zgadnąć, o 4 kwietnia. Tego dnia możemy spodziewać się większego niż zwykle poirytowania, kulminacji sporów, trudności w komunikacji.

Czy wszystkie powyższe prognozy znajdą odbicie w rzeczywistości? Czas pokaże. My jednak radzimy traktować je z przymrużeniem oka i własny rozum przedkładać nad numerologiczny determinizm.