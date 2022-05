Masz w domu lakier do włosów? Ten trik cię zaskoczy

Spis treści: 01 Czyste buty na dłużej

02 Stop "oczkom"

03 Bukiety i rysunki

04 Ochrona przed kurzem

Lakier do włosów dzięki swoim właściwościom utrwalającym okazuje się nadwyraz uniwersalnym kosmetykiem, który swoje miejsce może znaleźć nie tylko w kosmetyczce, ale i... skrzynce na narzędzia! Do czego możemy go użyć, by ułatwić sobie domowe obowiązki?

Czyste buty na dłużej

Po oczyszczeniu i wypastowaniu butów możemy spryskać je lakierem do włosów, by dłużej zachowały blask. Wystarczy z odległości ok. 40 cm nanieść na nie specyfik. Co jeszcze ciekawsze, możemy spryskać także wnętrze butka lakierem, by zapobiec ślizganiu się stopy wewnątrz. Sprawdzi się to zwłaszcza w przypadku szpilek i podobnego typu eleganckich i dobrze dopasowanych butów wizytowych.

Stop "oczkom"

Lakier do włosów przedłuży też życie naszych rajstop. Przed wyjściem na spotkanie możemy pokryć rajstopy zabezpieczającą warstwą, która usztywni delikatne włókna i ograniczy ryzyko zaciągnięcia. Nawet gdy pojawi się niechciana dziura, lakier znów przyjdzie nam z pomocą. Spryskanie tego miejsca lakierem zabezpieczy nas przed powiększeniem się “oczka".

Bukiety i rysunki

Żywe kwiaty w bukietach wyglądają pięknie tylko przez krótki czas. Szybko zaczynają więdnąć i niestety lądują w koszu. By wyglądały ładnie i żywo dłużej możemy spryskać je lakierem, a potem przez chwilę trzymać bukiet kwiatami w dół, by warstwa ochronna wyschła i usztywniła się. Lakier do włosów przyda się również, gdy otrzymamy na przykład od naszego dziecka rysunek wykonany kredkami. By kolory nie spłowiały, możemy z pewnej odległości spryskać go kosmetykiem.

Ochrona przed kurzem

Warstwa lakieru do włosów położona na czystych meblach wyraźnie opóźni proces osadzana się na nich kurzu. Warto jednak wcześniej sprawdzić, czy lakier nie wywoła odbarwienia drewna.

