Zaniepokojeni fani szczególną uwagę zwrócili jednak na lewy nadgarstek Meghan. Umieściła na nim najbardziej zaskakujący element stylizacji, mianowicie - plaster antystresowy. "Daily Mail" szybko ustalił, że to produkt firmy NuCalm.

- Plastry, które kosztują 80 dolarów za opakowanie liczące 20 sztuk, mają zapewniać uczucie spokoju i relaks - podaje serwis. - Użytkownicy muszą go nosić wyłącznie na krawędzi lewego nadgarstka. Nie można go umieszczać po prawej stronie. Każdy plaster może być użyty wyłącznie raz. Można go nosić przez cały dzień i noc - informuje "Daily Mail".

Jak czytamy, powoduje uczucie delikatnego ciepła i mrowienie. Jak myślicie, czym tak bardzo stresuje się Meghan? Ten nietypowy dodatek do stylizacji może dawać sporo do myślenia...

Zdjęcie Kadr z serialu "Harry i Meghan" / materiały prasowe

