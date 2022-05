Spis treści: 01 Pociąg "Słoneczny" - kultowe połączenie powraca

02 "Mazowsze znów zbliża się do morza"

03 Jak będą kursować pociągi? Garść informacji

04 Pociąg "Słoneczny" - trasa

05 Informacje o biletach

06 Pociąg "Słoneczny" - ceny biletów

Pociąg "Słoneczny" - kultowe połączenie powraca

Pociąg "Słoneczny" po raz pierwszy wyruszył w trasę 25 czerwca 2005 roku. Od tej pory - do 2019 roku, z połączenia skorzystało ponad 1,3 mln pasażerów.

Jak widać, pociąg "Słoneczny" każdego roku cieszył się ogromną popularnością wśród podróżnych. Po przerwie spowodowanej pandemią koronariwusa, Koleje Mazowieckie spodziewają się jeszcze większej liczby pasażerów, którzy będą chcieli wybrać się nad Bałtyk. Dlatego też zostanie uruchomione dodatkowe, weekendowe połączenie "Słoneczny Bis", który będzie kursował do stacji Gdynia Główna. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 18 czerwca.

"Mazowsze znów zbliża się do morza"

- Można powiedzieć, że w tym roku Mazowsze znów zbliża się do morza. Pierwszego dnia wakacji na tory powróci pociąg "Słoneczny", oczywiście w barwach Kolei Mazowieckich. Myślę, że to dobra wiadomość dla wszystkich planujących w tym roku wakacje nad morzem i osób, które do tej pory chętnie korzystały z naszego połączenia. Co ważne, w weekendy będzie uruchomiony dodatkowy kurs do Gdyni - "Słoneczny - Bis". Już dziś zapraszam do wakacyjnych podróży z Kolejami Mazowieckimi- mówi cytowany w komunikacie marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Jak będą kursować pociągi? Garść informacji

Zdjęcie Podróże pociągiem "Słoneczny" od zawsze cieszyły się ogromną popularnością / Marek BAZAK/East News / East News

Pociągi "Słoneczny" i "Słoneczny Bis" będą kursować od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku.

"Słoneczny" w relacji Warszawa Centralna - Ustka - Warszawa Centralna będzie kursował codziennie,

w relacji Warszawa Centralna - Ustka - Warszawa Centralna będzie kursował codziennie, "Słoneczny Bis" w relacji Warszawa Zachodnia - Gdynia Główna - Warszawa Centralna będzie kursował w weekendy i święta.

W tym roku pociąg "Słoneczny" wyruszy ze stacji Warszawa Centralna o godzinie 5:55, ok. 9:00 będzie już w Gdańsku, a do Ustki dojedzie na godz. 11:25. W podróż powrotną wyruszy po godz. 12:00 i zakończy bieg na stacji Warszawa Centralna kilka minut po godzinie 18.00.

Natomiast "Słoneczny Bis" będzie kursować w relacji Warszawa Zachodnia (godz. 9:03) - Gdynia Główna (p. 12:56, o. 18:29) - Warszawa Centralna (godz. 21:59).

Pociąg "Słoneczny" - trasa

Pociąg "Słoneczny" będzie przemierzał trasę ze stacji Warszawa Centralna do Ustki. Pociąg zatrzyma się w 6 miastach na Mazowszu (stacje Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Ciechanów i Mława Miasto), 2 w województwie Warmińsko-Mazurskim (stacje Działdowo, Iława) i w 10 na Pomorzu (Prabuty, Malbork, Tczew, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot, Gdynia Główna, Wejherowo, Lębork, Słupsk, Ustka).

W pociągach można bezpłatne przewieźć psa czy rower.

Informacje o biletach

Koleje Mazowieckie informują, że bilety na przejazd pociągami będą wydawane wyłącznie w jedną stronę według odrębnych ofert, z odpowiednim wypisem na bilecie "Oferta specjalna Słoneczny", "Oferta specjalna Słoneczny Bis".

- Oznacza to, że bilet wydany na pociąg "Słoneczny" nie będzie uprawniał do przejazdu pociągiem "Słoneczny Bis" i odwrotnie. Bilety wg oferty można będzie nabyć w przedsprzedaży do 7 dni przed planowanym terminem podróży - informują Koleje Mazowieckie.

Bilety na przejazd będzie można kupić w kasach biletowych, biletomatach, aplikacji mobilnej, systemie sprzedaży internetowej i u drużyny konduktorskiej w pociągu. Przewoźnik informuje, że "Wspólny bilet" nie uprawnia do przejazdu wspomnianymi pociągami.

Pociąg "Słoneczny" - ceny biletów

Bilet normalny na przejazd do Ustki będzie można kupić w cenie 75 zł, koszt biletu studenckiego to 36, 75 zł. Bilet na przejazd "Słonecznym" i "Słonecznym Bis" do Trójmiasta będzie kosztował 60 zł. Studenci zapłacą niecałe 30 zł. Osoby podróżujące na trasie ze Słupska do Ustki mogą skorzystać ze specjalnej oferty (koszt biletu: 7 zł).

