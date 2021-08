Miał 90 operacji i ledwo uszedł z życiem. Teraz jest gwiazdą

Joshua Reyes przeżył dramatyczny wypadek

Do tragicznego zdarzenia doszło w 1991 roku w Meksyku. Joshua Reyes miał wtedy zaledwie 2 lata i wraz z rodzicami przebywał na wakacjach. Pewnego upalnego dnia chłopiec, chcąc się ochłodzić, chwycił znajdującą się nieopodal napełnioną butelkę i wylał jej zawartość na siebie - nie omijając głowy i szyi. 2-latek myślał, że w środku znajduje się woda. Bardzo się mylił.

Reyes nagle poczuł niesamowity ból. W popłochu rzucił butelkę przed siebie. Ta, zatrzymała się na rozgrzanym bojlerze, znajdującym się naprzeciwko. Podgrzewacz pod wpływem łatwopalnej cieczy eksplodował z hukiem. Rodzina w popłochu uciekała z mieszkania, jednak nie wszystkich domowników udało się uratować.

Reklama

Instagram Post

Matka chłopca została natychmiast przetransportowana do pobliskiego szpitala. Oparzenia i obrażenia wewnętrzne były jednak tak rozległa, że kobieta zmarła kilka dni później w męczarniach. Joshua również był w krytycznym stanie. Chłopiec doznał rozległych oparzeń trzeciego stopnia. Lekarze dawali mu jedynie jeden procent szans na przeżycie. Uważali bowiem, że organizm nie poradzi sobie z tak ogromnym bólem. Ciało 2-latka było poparzone aż w 95 procentach.

Długa i bolesna rekonwalescencja

Mimo przewidywań lekarzy Joshua przeżył. Proces powrotu do zdrowia był niezwykle długi i bolesny. Latami chłopiec nie mógł samodzielnie funkcjonować i był przykuty do łóżka. "Lekarz powiedział, że nigdy nie widział czegoś takiego. Jego zdaniem był to maksimum poparzenia, jakie człowiek może przeżyć. Pamiętam, jak trudno było mi zrobić pierwszy krok, czy wziąć prysznic" - tłumaczył.

Joshua w trakcie półtorarocznego okresu rekonwalescencji przeszedł aż 90 operacji.

Większość z nich była konieczna, by uratować jego życie. Mężczyzna jako dziecko był poddany między innymi przeszczepowi skóry oraz licznym zabiegom, które miały za zadanie zwiększyć jego mobilność i umożliwić codzienne poruszanie. Gdy Reyes miał 20 lat przeszedł ostatnią operację, był to zabieg kręgosłupa.

Instagram Post

Joshua Reyes jest gwiazdą TikToka

W wyniku wypadku twarz Reyesa bardzo ucierpiała. Liczne blizny nie przeszkadzają jednak mężczyźnie, który twierdzi, że lubi to jak wygląda i nie zamierza nic zmieniać. Chociaż po zakończeniu leczenia Joshua mógłby zdecydować się na operacje plastyczne, nie zamierza tego robić. "Kocham siebie, ponieważ akceptuję to, kim jestem i jak wyglądam, i dlatego uważam się za pięknego i przystojnego" - zaznacza.

Joshua Reyes przeszedł już tak dużo bolesnych zabiegów, że nie ma zamiaru decydować się na kolejne operacje przysparzające ból i cierpienie. 32-letni mężczyzna postanowił wykorzystać to, jak wygląda i opowiadać ludziom walczącym z kompleksami, jak zaakceptować siebie. Reyes na TikToku ma już ponad 243 tys. obserwujących. Regularnie publikuje zabawne filmy, w których uczy ludzi samoakceptacji.

Samoakceptacja jest jedną z najważniejszych rzeczy. Nie ma znaczenia, co ktoś inny mówi, tak długo, jak akceptujesz i kochasz siebie za to, kim jesteś, będziesz szczęśliwy. Wiem dokładnie, jak wyglądam. Żartobliwie mówię ludziom, że wyglądam jak przypalone krokiety ziemniaczane

TikTok

Instagram Post

Przeczytaj również: Rasy psów, które wyróżniają się już na pierwszy rzut oka



"Lampiony nieszczęścia" nad Władysławowem. Miasto bije na alarm!



Tak wygląda "polski Dubaj" To największa taka plaża w Europie

Zobacz również: