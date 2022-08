Mieszkania komunalne są lokalami w rękach władz gminy. Mają na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludzi z danego rejonu. Dlatego też, aby móc otrzymać takie mieszkanie, konieczne jest spełnianie odgórnych warunków. Każda gmina ustala te kryteria indywidualnie. Istnieją jednak cechy wspólne dla różnych rejonów Polski, takie jak konkretny dochód na osobę. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać mieszkanie komunalne.

Mieszkanie komunalne, mieszkanie socjalne: czym się różnią?

Mieszkania gminne podzielić należy na socjalne oraz komunalne. Należy pamiętać jednak, że to nie jest to samo. Czym różni się mieszkanie komunalne od socjalnego? Jeśli chodzi o samą próbę wnioskowania o któreś z mieszkań, to różnica jest już na poziomie dochodów. Mieszkanie socjalne przysługuje osobom mającym bardzo niskie dochody.

Te dwa typy mieszkań różnią się również standardem. W przypadku mieszkań komunalnych, ich standard nie różni się znacznie od typowych mieszkań dostępnych na rynku. Mieszkania socjalne jednak charakteryzują się dużo mniejszym czynszem, co też wpływa na niższy standard życia. Często są to mieszkania, które wymagają remontu lub nie mają własnej kuchni bądź łazienki.

Jak dostać mieszkanie komunalne?

Aby móc skorzystać z mieszkania komunalnego, musimy spełnić określone warunki i przejść przez pewne procedury. Na samym początku powinniśmy zapoznać się z kryteriami, jakie narzuca nasza gmina na osoby starające się o lokum. Jeśli spełniamy wszystkie warunki, możemy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy. Po weryfikacji przez urząd, zostaniemy wpisani na listę osób oczekujących na swój przydział. Na sam koniec przy wyborze mieszkania następuje podpisanie umowy najmu.

Mieszkanie komunalne. Warunki do spełnienia

Mieszkanie komunalne otrzymać można po spełnieniu pewnych warunków. Według kryteriów gminnych konieczne jest:

Zamieszkiwanie na terenie gminy, w której ubiegamy się o mieszkanie,

Nieposiadanie tytułu prawnego do mieszkania,

Osiąganie konkretnego pułapu dochodowego z okresu ostatnich 3 miesięcy.

Progi dochodowe są różne w zależności od gminy. Wszystkie jednak opierają się na konkretnym procencie od minimalnej stawki emerytalnej. Należy więc pamiętać, że w 2022 roku minimalna emerytura wynosi 1217,98 zł "na rękę".

Jakie mieszkanie komunalne dla 4-osobowej rodziny. Ile metrów na osobę?

Często przy poszukiwaniu mieszkania znaleźć możemy porady o idealnym metrażu i liczbie pokoi. W przypadku zwykłych nieruchomości są one nieco inne, niż przy mieszkaniu komunalnym. Przy zakupie mieszkania dla rodziny 4-osobowej zaleca się posiadanie 3-4 pokoi i łącznego wymiaru 70-80 m². W przypadku mieszkań komunalnych sprawa ma się zupełnie inaczej. Wszystko przez fakt, że mieszkanie komunalne ma oferować minimalny standard mieszkalny.

Dodatkowo gminy opierają się również na ustawie o ochronie praw lokatorów . Z dokumentu tego wynika, że na jedną osobę nie powinno przysługiwać mniej niż 10 m² łącznej powierzchni pokoi. Wynika z tego, że 4-osobowa rodzina w mieszkaniu komunalnym powinna mieć 40 m² powierzchni samych pokoi. Należy również doliczyć powierzchnię kuchni, łazienki, toalety oraz przedpokoju.

Ile się czeka na mieszkanie komunalne?

W różnych miastach słychać o tym, że kilkaset rodzin czeka na szansę wynajęcia lokalu mieszkalnego od miasta. Niestety w zależności od gminy, na mieszkania czeka się nawet latami. Główny Urząd Statystyczny przedstawił wyniki oddanych mieszkań przez gminy w ciągu pierwszego półrocza 2022 roku. Okazuje się, że gminy w ciągu tych 6 miesięcy oddały do użytku zaledwie 206 lokali. Najwięcej mieszkań z urzędu powstało w województwie:

mazowieckim,

wielkopolskim,

małopolskim.

Każda gmina ma różny czas oczekiwania na mieszkania komunalne. Wszystko z powodu odmiennych ilości dostępnych mieszkań oraz różnej liczby chętnych na tego typu lokale. Dla przykładu w Toruniu na mieszkanie komunalne czeka się obecnie nawet 6 lat. Nie jest to jednak rekord. Według danych NIK w latach 2016-2019 najdłużej na mieszkanie komunalne czekało się 17 lat.

Wniosek na mieszkanie komunalne

Jeśli już decydujemy się walczyć o mieszkanie komunalne, musimy upewnić się, jak wypełnić wszystkie formalności. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku, którego wzór dostępny jest na stronach poszczególnych władz lokalnych. Zawarte są w nim:

dane osobowe najemcy,

informacje o zatrudnieniu oraz zarobkach,

dane o zameldowaniu,

dane osób, które mają z nami zamieszkać.

Niezbędne jest również dołączenie zaświadczenia o stanie majątkowym. Wszystkie inne dokumenty należy donieść w zależności od źródeł dochodów. Emeryci powinni dołączyć we wniosku dokumenty z ZUS, a bezrobotni z PUP. Osoby otrzymujące alimenty donieść powinny wyrok sądowy. Ci, co pobierają zasiłek rodzicielski, powinni przekazać zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ile wynoszą opłaty w mieszkaniu komunalnym?

Skoro już jesteśmy pewni składania dokumentów o mieszkanie komunalne, upewnijmy się, jakie wyjdą opłaty. Najemcą może być osoba o konkretnych dochodach, dlatego też można wnioskować, że czynsz będzie adekwatny do zarobków. Wiadomo jednak, że zapowiadają się podwyżki opłat mieszkań komunalnych. Wszystko przez fakt, iż w tych typach mieszkań stawki nie były zmieniane w ciągu najbliższych kilku lat.

Stawki za mieszkania komunalne są różne. Ich kwoty zależą od spełnionych przez lokal warunków. Dla przykładu w Poznaniu czynsz wynosi od 7,80 zł do 12,80 zł za metr kwadratowy. Wynika z tego, że rodzina 4-osobowa na metrażu 50 m² będzie regulować czynsz średnio w kwocie 515 zł.

