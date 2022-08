Cukier w sklepach jest i nie zauważyłam, aby wzrosło zapotrzebowanie na niego. Był czas, że nie było oleju, ale od niedawna znowu zagościł na sklepowych półkach. Jednak z nim jest problem - jest za drogi. Cena to ok. 4 euro i Niemcy, z tego co wiem, to kupują go w Polsce, bo jest tańszy. W ostatnim czasie zauważyć można również brak musztardy. Nie ma jej w sklepach, a ma to związek z tym, że gorczyca sprowadzana jest z Ukrainy

tłumaczy mieszkanka Świnoujścia, która na co dzień pracuje w Niemczech.