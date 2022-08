Wystarczy już kilka dni z wysoką temperaturą, by nasze domy i mieszkania zagrzały się na tyle, że nawet chłodniejsze noce nie są w stanie ich schłodzić. Przebywanie w takich nagrzanych pomieszczeniach nie należy do przyjemności i nie jest zdrowe, szczególnie jeśli np. pracujemy zdalnie i spędzamy w nich kilkanaście godzin na dobę.

By ochłodzić dom lub mieszkanie, większość z nas stawia na regularne wietrzenie, a na noc zostawia szeroko otwarte okna. Jak się jednak okazuje, nie jest to najlepszy pomysł!

Czy otwierać okna w czasie upałów? Odpowiedź może zaskoczyć!

Wietrzenie pomieszczeń, w których przebywamy w upalne, gorące dni może mieć odwrotny skutek niż ten, jakiego oczekujemy. Gorące powietrze sprawia bowiem, że robi się w nich jeszcze cieplej! W takie dni warto całkowicie zrezygnować z otwierania okien, szczególnie w południe, a nawet zasłonić je na cały dzień np. białym prześcieradłem.

W skrajnych wypadkach można też zawiesić w oknie mokre zasłony, najlepiej białe, ale sprawdzą się także żółte i pomarańczowe, które odbijają mnóstwo promieni słonecznych. Zasłony należy obficie zmoczyć w zimnej wodzie i rozwiesić na otwartych oknach. Powinny tak wisieć co najmniej do zachodu słońca, tak by woda mogła przez cały dzień stopniowo schładzać mieszkanie.

Dobrym pomysłem jest również zainwestowanie w kilka wentylatorów, które będą schładzać powietrze w każdym pomieszczeniu i przyniosą ulgę w upalne dni. By wzmocnić ten efekt, warto postawić przed nimi miski z zimną wodą z dodatkiem lodu.

Pamiętajmy jednak, by nie rezygnować całkowicie z dokładnego wietrzenia mieszkania, ale róbmy to albo wcześnie rano, albo już po zachodzie słońca, gdy temperatura spadnie. W chłodniejsze noce warto zostawić otwarte na oścież okna, ale gdy temperatura nocą przekracza 25 stopni, lepiej je zamknąć i uruchomić wiatrak.

