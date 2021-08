Kto poprowadzi galę Miss Polski 2021? [Tylko u nas nazwiska gospodarzy]

Gwiazdy Ewelina Ruckgaber: Co wiemy o aktorce serialu "Gliniarze"?

W bajkowej scenografii województwa małopolskiego finalistki konkursu Miss Polski 2021 przygotowują się do jednego z ważniejszych wieczorów w ich życiu. Są młode, zdolne i ambitne. Dlatego żadna z 24 kandydatek nie zwalnia tempa w wyścigu o koronę. Każda z nich ma nadzieję, że tytuł najpiękniejszej będzie z dumą piastować przez kolejny rok.



Wybór jest trudny, bo kandydatki grzeszą urodą. Poza tym to zdolne, młode kobiety. Większość z nich studiuje, ale nie brakuje też finalistek, które pierwszego września pójdą do szkoły... Jak dodać otuchy, która będzie potrzebna podczas kulminacyjnego wieczoru? Dla pięknych Polek to ogromny stres. Oczywiście próby przebiegają bez żadnych problemów, ale trema zawsze robi swoje.

Dlatego ważne jest, aby kandydatki podczas finału na żywo czuły silne wsparcie prowadzących. Ich doświadczenie sceniczne i telewizyjne sprawi, że na chwilę będzie można zapomnieć o milionach osób przed telewizorami i publicznością zgromadzoną przed sceną w Nowym Sączu. To do prowadzącego należy stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, co w blasku fleszy i przed obiektywami kamer nie jest łatwe. Są dziennikarze, którzy mają ten dar i potrafią go wykorzystać. Domyślacie się, kogo zobaczymy na scenie?



Miss Polski 2021: Kto będzie towarzyszył na scenie Krzysztofowi Ibiszowi?

Zdjęcie Krzysztof Ibisz poprowadzi galę Miss Polski 2021 i uda się na miesiąc miodowy? Prezenter Polsatu powiedział sakramentalne "tak" / materiały prasowe

Dla sympatyków konkursu Miss Polski to nie będzie zaskoczenie? Krzysztof Ibisz od lat jest związany z konkursem piękności i w roli prowadzącego czuje się jak ryba w wodzie. Prezenter Polsatu nie będzie na scenie sam.

Zdjęcie Izabela Janachowska jako pierwsza w Polsce pokazała, że kobiety są piękne bez względu na to, jaki rozmiar sukni noszą. Tancerka pomaga stylizować panny młode w rozmiarze XXL / materiały prasowe

U jego boku zobaczymy Izabelę Janachowską, tancerkę, która w swoich programach telewizyjnych stylizuje panny młode. I to nie koniec niespodzianek. To nie będzie duet, lecz zgrane trio! Drugą kobietą u boku Krzysztofa Ibisza będzie Ilona Krawczyńska- jedna z sióstr ADiHD, która wyznaje zasadę, że "życie należy przeżyć, a nie przeczekać".



Zdjęcie Ilona Krawczyńska mieszka w Łodzi, a konkursy Miss Polski nie mają przed nią tajemnic / materiały prasowe



Teraz przed prowadzącymi wytężony czas. Efekty ich pracy będziecie mogli podziwiać w najbliższy piątek 20.08 o godzinie 20:00 w telewizji POLSAT. Zapraszamy na transmisję i do udziału w głosowaniu na najpiękniejszą Polkę. Oto szczypta tego, co nas czeka!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Miss Polski 2021. Transmisja w telewizji POLSAT materiały prasowe

***





